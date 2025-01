video suggerito

Le mete preferite per i viaggi di San Valentino 2025: due italiane nella classifica globale La magia di Parigi ma anche il fascino di Budapest: sono due delle città nella Top 10 delle mete più gettonate per San Valentino. In classifica due italiane.

A cura di Giusy Dente

Fukuoka

Più che i regali materiali, sono le esperienze le più gettonate tra i regali di San Valentino: le coppie preferiscono ritagliarsi un momento tutto per loro da trascorrere insieme, per avere dei ricordi preziosi da custodire. Il weekend più romantico dell’anno è alle porte, ma i piccioncini è da settimane che monitorano le mete di loro interesse, per scegliere dove andare a festeggiare il loro giorno. Booking ha analizzato le destinazioni che hanno registrato il maggiore incremento nelle ricerche a livello globale per San Valentino 2025. Si parla di ricerche anno su anno, dunque confrontando i dati di un periodo con lo stesso periodo dell'anno precedente. Le tendenze spaziano tra località senza tempo dal fascino intramontabile e novità inaspettate.

La classifica delle destinazioni più gettonate per San Valentino 2025

I dati di Booking si basano sulle ricerche globali effettuate da coppie tra il 28 novembre e il 5 dicembre 2024, per soggiorni dal 14 al 16 febbraio 2025, dunque chiaramente vacanze di San Valentino. Venezia e Roma si confermano le città italiane preferite dagli innamorati di tutto il mondo, in cerca di qualche giorno romantico. Sanno che qui avranno modo di rilassarsi, divertirsi e fare il pieno di bellezza. stranamente. Parigi chiude la classifica al decimo posto, nonostante la capitale francese sia soprannominata "la città dell'amore". L'afflusso di turisti nella capitale, ha contribuito a rendere la Francia il Paese più visitato al mondo, nel 2024, eppure la città non sembra riscuotere così tanto successo a San Valentino.

Venezia

Le altre europee in classifica sono Cracovia, Atene e Budapest: queste ultime due sono riuscite a salire sul podio, rispettivamente al terzo e secondo posto. Ma il gradino più alto del podio spetta a Fukoka, in Giappone, località che riscuote sempre più interesse turistico: merito dell'ottimo ramen (venduto presso i tradizionali yatai, i chioschi di strada), del famoso Parco Ohori, della Fukoka Tower (terzo grattacielo più alto del Giappone), dei tanti templi buddisti e dei tanti luoghi di interesse storico, artistico e culturale. Ha avuto un incremento di ricerche addirittura del +551% rispetto all'anno precedente. Al di fuori dei confini europei spiccano infine Hurgada, Florianapolis, Patong Beach.

Roma

Le 10 destinazioni con il maggiore incremento nelle ricerche

Fukuoka, Giappone (+551%) Budapest, Ungheria (+130%) Atene, Grecia (+115%) Venezia, Italia (+112%) Patong Beach, Thailandia (+110%) Cracovia, Polonia (+108%) Florianopolis, Brasile (+106%) Roma, Italia (+106%) Hurghada, Egitto (+101%) Parigi, Francia (+101%)