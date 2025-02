video suggerito

Dove andare a San Valentino 2025 in coppia: 8 idee di viaggio romantiche per una fuga d'amore Volete organizzare qualcosa di speciale per il weekend di San Valentino? Un viaggio di coppia è quello che fa per voi. Parigi, Budapest, Venezia o Verona: ecco le mete perfette per una fuga di coppia super romantica.

A cura di Valeria Paglionico

San Valentino è il giorno in cui si celebra la festa degli innamorati e per tradizione ricade ogni anno il 14 febbraio. Le sue origini risalgono al III secolo d.C., per la precisione a quando il martire cristiano Valentino da Terni venne condannato a morte per aver celebrato segretamente i matrimoni di giovani amanti. Ad oggi la ricorrenza è diventata popolare in moltissimi paesi e sono milioni le coppie che per celebrarla si scambiano bigliettini romantici, fiori, cioccolatini e regali. Tra le idee più gettonate per rendere il San Valentino speciale c'è quella di un viaggio di coppia. Si può visitare Parigi, la capitale dell'amore, si può optare per la patria di Romeo e Giulietta Verona o semplicemente per le terme di Budapest: ecco tutte le idee di fughe romantiche per il 14 febbraio.

San Valentino a Parigi, la capitale dell'amore

Chi non considera Parigi la capitale dell'amore? Famosa per i suoi scorci romantici, per le sue stradine suggestive e per la sua atmosfera da fiaba, viene spesso scelta dagli innamorati per delle fughe romantiche. Che "ci scappi" o meno la proposta di matrimonio ai piedi della Tour Eiffel, non importa, in occasione di San Valentino si può partire alla volta della Francia per un viaggio di coppia davvero memorabile. I luoghi iconici da visitare assolutamente? La Collina di Montmartre, il Muro dei "Ti amo", il Ponte delle Arti, il Giardino del Museo della Vita Romantica e il Parco Montsouris.

Parigi

Venezia per un San Valentino in gondola

Chi non intende allontanarsi troppo da casa per San Valentino può puntare su delle mete italiane. Tra le città più romantiche e suggestive del nostro paese non può che esserci Venezia, dove si può trascorrere il weekend del 14 febbraio tra cene a lume di candela con vista sui canali, giri in gondola e passeggiate sul Ponte dei Sospiri, il tutto sullo sfondo di tramonti dai colori unici e meravigliosi palazzi antichi. Il rito portafortuna da rispettare se si vuole che l'amore duri per sempre? Durante il giro in gondola bisogna baciare il partner con in sottofondo i rintocchi di San Marco: così facendo, si potrà vivere una storia senza fine.

Venezia

Cosa fare a Firenze nel weekend del 14 febbraio

Un'altra meta super romantica tutta italiana da visitare nel weekend di San Valentino? Firenze, una città che nasconde bellezza in ogni angolo, che offre scorci incredibilmente suggestivi, oltre che un'infinità di location storiche uniche nel loro genere.

Firenze

Per una fuga all'insegna del relax, inoltre, si può optare per una giornata alle Terme di Chianciano, il paradiso termale incastonato tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia, patrimonio dell’UNESCO, dove le Piscine Termali Theia rimarranno aperte anche nella notte del 14 febbraio.

Terme di Chianciano

San Valentino in spa sul Lago di Garda

Tra le mete romantiche italiane più gettonate per San Valentino non può che esserci il Lago di Garda con i suoi incantevoli paesaggi. Cosa fare durante un fuga romantica in questi luoghi? Tra trekking, cene a lume di candela e passeggiate, ci si può concedere qualche giornata di relax in spa. Lo SPA-Hideaway Cape of Senses di Albisano, sopra Torri del Benaco, ad esempio, offre un pacchetto chiamato "Solo noi due" con soggiorno in suite, private spa, aromaterapia scrup, massaggi rilassanti e rituali di coppia: un'esperienza unica per risvegliare tutti e 5 i sensi insieme al partner.

SPA-Hideaway Cape of Senses

San Valentino ad alta quota

Chi ama la montagna, invece, può optare per un San Valentino ad alta quota tra neve, rifugi e spa. Tra le location più suggestive del Trentino Alto Adige, ad esempio, ci sono i masi Gallo Rosso, degli appartamenti-nidi d'amore in cui rifugiarsi col partner e godersi sia le prelibatezze contadine locali che le aree relax con tanto di sauna.

Maso Gallo Rosso

In Südtirol, invece, i Familienhotels offrono delle esperienze di famiglia, perfette per le coppie che vogliono coinvolgere anche i più piccoli nei festeggiamenti di San Valentino. Se da un lato ai genitori sono proposti momenti di puro relax, ai bambini si dà la possibilità di partecipare ad attività stimolanti tra passeggiate nel verde, giochi all’aperto ed escursioni in montagna.

Falkensteiner Family Resort Lido

Il 14 febbraio a Verona, la città dell'amore

La città italiana che per tradizione viene considerata il simbolo dell'amore eterno? Verona, la patria di Giulietta e Romeo, i due amanti che, contrastati dalle loro famiglie, sono andati incontro alla morte pur di trascorrere l'eternità fianco a fianco. In occasione di San Valentino, la cittadina si anima di eventi a tema e, tra cene a lume di candela e panorami da sogno, il romanticismo è decisamente assicurato.

Vista della Casa di Giulietta

Bruges, la "Venezia del Nord"

Bruges, nota anche come la "Venezia del Nord", è tra le città più romantiche, enigmatiche e affascinanti d'Europa. Il suo centro storico è stato riconosciuto patrimonio UNESCO ed è perfetto per trascorrere degli indimenticabili momenti in coppia. Suggestivi canali, casette colorate super Instagrammabili e chiese storiche tutte da visitare: camminando tra le sue stradine, sembrerà di essere in una vera e propria fiaba.

Bruges

Weekend a Budapest per San Valentino

Budapest, soprannominata anche la "Parigi dell'est Europa", è tra le città più romantiche al mondo ed è perfetta per trascorrere in coppia il weekend di San Valentino. Le esperienze da provare assolutamente? Un tour tra le terme locali, l'ideale per godersi il relax lontani dal frastuono cittadino, e una crociera sul Danubio, meglio se al calare del sole, così da ammirare da una posizione privilegiata la vista panoramica sulla città con il suo castello illuminato e i suoi ponti slanciati.

Budapest