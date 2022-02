I migliori ristoranti romantici di Milano per festeggiare San Valentino 2022 Il 14 febbraio è San Valentino, la festa degli innamorati. È l’occasione ideale per una cena romantica con la persona amata: ecco alcuni tra i ristoranti più intimi di Milano in cui festeggiare.

A cura di Francesco Loiacono

Lunedì 14 febbraio 2022 si festeggia come ogni anno San Valentino. Per tanti innamorati è il momento ideale per celebrare il proprio amore con una romantica cena a lume di candela. Sono diversi, a Milano, i ristoranti intimi in cui poter cenare in coppia e mangiare bene: da Cracco al panoramico Giacomo all'Arengario, con vista mozzafiato sul Duomo di Milano. Ma ci sono anche ristoranti più economici, ma altrettanto suggestivi, dove poter cenare all'interno di una cascina, come "Un posto a Milano", o in un giardino vicino al Naviglio della Martesana come il ristorante "Seven Casa dei ciliegi".

Ristorante Rubacuori

Il ristorante Rubacuori si trova all'interno dell'hotel Château Monfort, un elegante albergo cinque stelle in corso Concordia. Diverse le sale in cui poter cenare, tra cui la sala del Rubacuori o la più intima Alcova, arredata con poltrone e divani di velluto e specchi per una cena romantica. Il ristorante offre sia percorsi di degustazione sia un menù alla carta.

Dove: corso Concordia 1, Milano

Orari: dalle 19.30 alle 22

Costi: prezzo medio 52 euro a persona

Innocenti Evasioni

Ristorante stellato Michelin con un giardino zen, "Innocenti evasioni" è il posto giusto per un tête-à-tête con la persona amata. La cucina dello chef Tommaso Arrigoni e le opere d'arte appese alle pareti compongono un mix perfetto per trascorrere una serata indimenticabile. Per San Valentino è stato studiato un menù degustazione ad hoc, con servizio suddiviso su due turni.

Dove: via Privata della Bindellina – Milano

Orari: due turni, dalle 19 alle 21 e dalle 21.30 in poi

Costi: da 85 a 100 euro a persona bevande incluse, a seconda dell'orario

Iyo Aalto

Al primo piano della Torre Solaria, uno dei grattacieli di Porta Nuova, si trova questo locale che promette un'esperienza culinaria "libera, creativa, elegante e senza confini" curata dallo chef Takeshi Iwai. Al ristorante Iyo Aalto si può optare per un menù degustazione (da 5 o da 8 portate), o per il menù alla carta.

Dove: piazza Alvar Aalto, viale della Liberazione 15, Milano

Orari: lunedì 19-22

Costi: 135-150 euro per persona, vini esclusi

Acanto

Acanto è il ristorante del prestigioso hotel Principe di Savoia. Lo chef Alessandro Buffolino, giovane e talentuoso, è uno dei nuovi volti dell'alta cucina italiana e non solo. I suoi piatti vengono serviti in un ambiente dall'elegante design, tra lampadari in vetro di Murano e il suggestivo giardino all'italiana con fontana. Per San Valentino 2022 il ristorante Acanto propone un menù degustazione speciale che comprende antipasto, portata principale, secondo, dessert e bevande.

Dove: Piazza della Repubblica 17 – Milano

Orari: 19.30 – 22.30

Costi: 135 euro a persona, vini inclusi, per il menù speciale di San Valentino

Al Fresco

Lucine soffuse e suggestive, un giardino d'inverno e uno stile ricercato caratterizzano il ristorante "Al Fresco" di via Savona a Milano. Il menù alla carta offre diverse prelibatezze preparate dallo chef Andrea Mangiaracina.

Dove: via Savona 50 – Milano

Orari: 19.30 – 24

Costi: 60 euro in media a persona

Ristorante Carlo Cracco

Non ha bisogno di presentazioni il ristorante di Carlo Cracco nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Lo chef veneto, ma milanese di adozione, è uno dei volti più conosciuti dell'alta cucina. In Galleria si può cenare sia nel ristorante al primo piano, una stella Michelin, sia al Cafè Cracco, che offre uno speciale menù per San Valentino. Al ristorante si può optare per il menù degustazione o per quello à la carte (qui tutti i prezzi).

Dove: Galleria Vittorio Emanuele II, Milano

Orari: Ristorante 19.30- 22, Cafè fino a mezzanotte

Costi: 170 euro a persona (menù San Valentino al Cafè), 195 euro a persona menù degustazione ristorante

El Porteno

I ristoranti El Porteno sono il simbolo della cucina argentina a Milano, l'anima di Buenos Aires trasferita nel capoluogo lombardo. Il clou del menù è ovviamente rappresentato dalle proposte di carne, con le succose grigliate di manzo, maiale e vitello cotte lentamente, ma grande attenzione è rivolta anche ad altri piatti tipici argentini e alle proposte per i vegetariani.

Dove: via Gian Galeazzo 25, viale Elvezia 4, via Speronari 4 (El Porteno Gourmet)

Orari: 19 – 2

Costi: 60 euro a persona in media

Giacomo Aregario

Nel palazzo dell'Arengario che ospita il Museo del Novecento, con uno spettacolare affaccio su piazza Duomo, ha sede il ristorante Giacomo Arengario, uno dei locali col marchio "Da Giacomo" che contraddistinguono il panorama gastronomico milanese e non solo. Il menù alla carta, di stampo contemporaneo, è preparato dallo chef Emanuele Settel.

Dove: via Guglielmo Marconi, 1 – Milano

Orari: fino a mezzanotte

Costi: 80 euro a persona in media

Un posto a Milano

All'interno della settecentesca cascina Cuccagna, un pezzo di storia agricola nel cuore di Milano, è ospitato il ristorante "Un posto a Milano". A cena si mangia esclusivamente alla carta, con pietanze preparate con materie prime di stagione e la filosofia del "chilometro vero", che considera e valorizza ogni aspetto della filiera produttiva, con una speciale attenzione per i fornitori.

Dove: Via Cuccagna, 2 – Milano

Orari: 19.30 – 22

Costi: all'incirca 80 euro a coppia

Seven Casa dei ciliegi

Vicino al Naviglio della Martesana sorge il ristorante "Seven Casa dei ciliegi". È un locale specializzato nella carne che fa parte di una nota catena di ristoranti milanesi: la qualità del cibo è molto buona, ma è soprattutto la location a fare la differenza. Il Naviglio della Martesana è infatti un posto magico per le passeggiate di coppia e offre scorci di rara bellezza. Gli interni del ristorante offrono poi luci soffuse e un mix di arredi moderni e vintage, mentre fuori c'è una bella veranda con giardino che si può sfruttare anche per le serate più fresche, in quanto adeguatamente riscaldata.

Dove: via Luigi Bertelli, 4 – Milano

Orari: dalle 19 alle 24

Costi: all'incirca 60-70 euro a coppia