A San Valentino prezzi dimezzati per vedere Pretty Woman al Teatro Nazionale di Milano Per lunedì 14 febbraio il Teatro Nazionale di Milano ha deciso di dimezzare il prezzo dei biglietti per assistere al musical Pretty Woman. Questo (anche) per permettere agli innamorati di festeggiare la giornata a loro dedicata di entrare con due ticket al prezzo di uno solo.

Il grande successo di Pretty Woman al Teatro Nazionale di Milano continua. Dopo aver fatto registrare oltre 80.000 presenze solo nel 2021, il musical – prorogato fino al 27 febbraio – punta a sfondare il muro dei 100.000 spettatori. E per San Valentino è stata lanciata una nuova iniziativa: il biglietto per Pretty Woman sarà scontato del 50 per cento, consentendo così alle coppie di innamorati di festeggiare il loro giorno pagando un solo biglietto ogni due acquistati.

A San Valentino prezzo del biglietto dimezzato per vedere Pretty Woman

Come spiegato dal direttore del Nazionale Matteo Forte, "per il 14 febbraio il costo del biglietto sarà ‘ribassato’ del 50 per cento: in pratica ogni coppia potrà assistere allo show al prezzo di un solo ingresso. Pretty Woman – ha continuato – è storicamente la scelta giusta per trascorrere un bel San Valentino". Una scelta coraggiosa che si aggiunge a quella attuata per gli ultimi spettacoli, scontati del 30 per cento, e che potrebbe incidere ulteriormente sul bilancio del teatro: a pesare è il caro bollette che costringerà il teatro milanese e gli altri sparsi in Italia a pagare il 30 per cento in più del canone normale. Per questo motivo, così come fatto dalle altre realtà, giovedì 10 febbraio ha spento simbolicamente le luci al suo interno e al suo esterno in segno di protesta. Stessa cosa avvenuta anche al Teatro Lirico, diretto anch'esso da Forte.

Il segreto del successo di Pretty Woman

Inutile girarci attorno: Pretty Woman vale tutti i biglietti staccati finora. Il cast, guidato dalla straordinaria Beatrice Baldaccini nei panni di Vivian Ward e da Thomas Santu in quelli di Edward Lewis, e composto – tra gli altri – da Cristian Ruiz, Martina Ciabatti Mennel e Gabriele Foschi, è una macchina perfetta. Anche le cosiddette riserve, che subentrano per far rifiatare parte degli attori e delle attrici che si esibiscono dal mercoledì alla domenica (ad eccezione di lunedì 14 febbraio), con doppia messa in scena nei giorni del weekend, esaltano l'unicità dello spettacolo. A mettere la ciliegina sulla torta, l'orchestra diretta dal maestro Andrea Calandrini.