Cosa fare a San Valentino: i 5 posti più romantici per il giorno degli innamorati

Cosa fare a San Valentino, il giorno degli innamorati

Siamo tutti certi che per dimostrare il proprio amore e vivere indimenticabili momenti di coppia non bisogna aspettare per forza il giorno di San Valentino dedicato agli innamorati. Tuttavia concedersi delle romantiche pause in due per fuggire dalla quotidianità è sempre un'ottima idea, specialmente se si fa coincidere la fuga speciale con il giorno dedicato all'amore per eccellenza, il 14 febbraio. Da una visita notturna al museo all'alba sulle piste da sci, vi sveliamo i 5 luoghi più romantici in cui trascorrere il San Valentino.

1. Guardare l'alba dalle piste da sci sulle Dolomiti

L'alba è sicuramente uno dei momenti più romantici della giornata, specialmente se si è in due a guardarla. Se si aggiunge l'aria frizzante di montagna e un paesaggio innevato mozzafiato attorno, si può esser certi che queste prime ore del giorno saranno tra le più dolci mai vissute. Lo spettacolo dell’alba è servito su una vetta della Val di Fassa in Trentino dove gli impianti di risalita, aperti anticipatamente di qualche ora, vi porteranno in quota, in un punto di vista privilegiato dal quale ammirare le luci chiare e rosate dell'alba.

Da un punto d'osservazione privilegiato delle Dolomiti, Patrimonio dell'Unesco, il sorgere del sole può avere un gusto differente: in occasione dello Skisunrise in Trentino viene anche servita una speciale colazione nel silenzio della montagna infranto solo dai raggi del sole che fanno capolino dietro le vette innevate all'orizzonte. Gli sciatori avranno inoltre il privilegio riservato di essere i primi a lasciare la scia su una delle più belle piste del Trentino. Anche i non sciatori possono partecipare tornando a valle con gli impianti o rilassandosi nella sauna della baita Cuz. L'appuntamento per il 14 febbraio è alla cabinovia Buffaure di Sèn Jan di Fassa/Pozza.

2. Rilassarsi nelle terme del Granduca di Toscana

Una fuga alle terme è sempre una proposta romantica da fare al proprio partner. Se la destinazione è inoltre una residenza termale dei granduchi di Toscana con sorgente termale naturale, la sorpresa darà sicuramente gradita. Stiamo parlando dei Bagni di Pisa in Toscana che costituiscono una ambientazione da sogno. Come ai tempi dei Granduchi, i Bagni di Pisa sono un piccolo rifugio di benessere per corpo e mente. Nella storica residenza termale del Granduca di Toscana del diciottesimo secolo oggi sorge un hotel e spa a cinque stelle: "L’acqua della nostra fonte termale dona benessere da millenni: agli etruschi, ai romani, alle persone che abitavano questo territorio e a quanti venivano da lontano per immergersi nelle terme". Per San Valentino sono inoltre previsti speciali pacchetti di soggiorno in hotel con percorsi termali abbinati.

3. Mangiare con vista mozzafiato sul Monte Bianco

Uno chalet nel cuore degli impianti di risalita con vista mozzafiato sul Re delle Alpi, il Monte Bianco, renderà sicuramente unico il vostro San Valentino. Situato a 1700 metri di quota, La Loge du Massif è il ristorante dell'hotel 5 stelle Le Massif di Courmayeur che consente di pranzare e cenare godendo di un panorama esclusivo. La baita immersa tra le piste più desiderate d’Europa offre un momento speciale per immergersi nella natura unica delle Alpi, fermare il tempo e creare ricordi indelebili.

4. Ammirare il Bacio di Rodin con le luci soffuse di Parigi

Parigi è tra le città più romantiche del mondo e trascorrere nella Ville Lumière il San Valentino può essere indimenticabile. E per una serata da non dimenticare si può scegliere di non abbinare arte e cucina prenotando un esclusivo tour serale al Musée Rodin dove ammirare anche la famosa scultura del Bacio di Rodin accompagnati da musica e luci soffuse. Ad offrire il romantico momento è il ristorante Loulou, nella centralissima Rue de Rivoli, all’interno del Palais du Louvre, che solo per il 14 permette di godere di una cena romantica con vista mozzafiato sui Jardin des Tuileries e visitare il meraviglioso museo durante le "Soirée Love". Parigi inoltre è ancora più facile da raggiungere dall'Italia grazie ai nuovi collegamenti dell'Alta velocità di Trenitalia prenotabili anche su Omio.it.

5. Addormentarsi col suono dell'acqua della Serenissima

La vista privilegiata su Canal Grande, sulle acque calme della Laguna e le luci soffuse di Venezia conquisteranno anche i cuori più duri. Trascorrere il San Valentino in una camera dell'Aman Venice è di sicuro una delle cose più romantiche che si possa fare e non solo il 14 febbraio. Situato in Palazzo Papadopoli, uno degli otto palazzi monumentali di Venezia, con vista sul Canal Grande, l'Aman Venice è un sontuoso hotel di lusso a pochi passi da Piazza San Marco. Le camere e suite presentano opere di alcuni dei più grandi artisti italiani, tra cui l'architetto Sansovino del XVI secolo e il pittore Tiepolo del XVIII secolo, con viste sul Canal Grande o sui giardini privati dell'Aman Venice, rari per una città galleggiante. Sia per gli ospiti dell'hotel che per i non residenti, l'Aman Venice offre la possibilità di una speciale cena di San Valentino presso il ristorante Arva doven vivere un'esperienza culinaria indimenticabile.