Quanto costa mangiare al ristorante di Carlo Cracco a Milano: menù e prezzi Il ristorante di Carlo Cracco si trova nel cuore di Milano, in Galleria Vittorio Emanuele II e porta, ovviamente, il nome (anzi, il cognome) del suo fondatore: “Cracco”. Tra tanti programmi tv (su tutti Masterchef e Dinner Club), lo chef di origini venete conduce l’attività affiancato da una squadra di validi cuochi. Su tutti, il suo sous chef Luca Sacchi e il pluripremiato head pastry chef Marco Pedron. Ma quanto costa mangiare da Cracco? Ecco tutti i prezzi del menù.

Il suo nome è il più chiacchierato nel mondo dei cuochi. Pardon, degli chef. Vuoi perché il suo ruolo in Masterchef gli ha attribuito il ruolo di quello che rompe le balle a tutti i costi, il serioso che non sa divertirsi, il severo e a tratti ingiusto (sensazione completamente ribaltata guardando Dinner Club). O vuoi perché è stato uno dei primi, e sicuramente il più acclamato, ad imporsi in una città come Milano con il suo ristorante stellato e la sua cucina ricercata dai prezzi non a portata di tutti i portafogli. Anzi. Carlo Cracco, veneto d'origine e milanese d'adozione, ha da qualche anno aperto il suo ristorante "Cracco" in Galleria Vittorio Emanuele II in un contesto di esclusività fedele alla descrizione di cui sopra. Ma che piatti offre ai suoi clienti? Dall'uovo in nero al trancio di dentice fondente con salsa di zafferano, finocchietto passando per il raviolo aperto, ricotta di Seirass e funghi porcini, tuorlo d'uovo di montagna e nepetella. Ecco i prezzi delle pietanze servite al ristorante Cracco di Milano.

Menù e prezzi del ristorante di Carlo Cracco a Milano

ANTIPASTI

Gambero viola di Santa Margherita ligure croccante e funghi – 60 euro

L'uovo in nero – 70 euro

Petto di piccione alla brace, rucola, fichi del nostro orto e nocciole – 45 euro

PRIMI PIATTI E RISOTTI

Riso mantecato allo zafferano e midollo alla piastra – 45 euro

Riso mantecato al mascarpone, pomodoro datterino, mozzarella di bufala e cumino – 48 euro

Raviolo aperto, ricotta di Seirass e funghi porcini, tuorlo d'uovo di montagna e nepetella – 46 euro

Spaghettone al pesto balsamico di capperi, peperone crusco e sarde – 48 euro

PESCE E CROSTACEI

Trancio di dentice fondente con salsa di zafferano, finocchietto – 48 euro

Astice al barbeque, zucchine trombetta, susine e fiori in carpione – 60 euro

CARNI

Vitello alla milanese, pomodoro, rucola e ciliegie – 48 euro

Animella di vitello arrosto, salsa italiana alla paprika, involtino di melanzane con scamorza e maggiorana – 48 euro

Musetto di maiale al "rosso" – 46 euro

Selezione di formaggi italiani – 36 euro

DESSERT

Dessert al cioccolato, caramello soffiato croccante, rose e lamponi – 38 euro

Fichi, mandorla e caffè – 40 euro

Crocchette di cioccolato gianduja, chinotti canditi al maraschino e caviale siberiano – 50 euro

Amaretto, pesche, cacao e alkermes – 40 euro

MENÙ DEGUSTAZIONE

Insalata russa caramellata

Bombolone alle alghe e ricci di mare

Sea salad world tour

Gambero viola di Santa Margherita ligure croccante e funghi

Think green: kiwi, avocado, coriandolo e bottarga

Carpaccio di melanzana alla norma

Pesto, patate e fagiolini

Spaghettone tiepido, ristretto di pesce alla brace, sedano e pomodoro allo zenzero

1525-2021 la zuppa pavese

Crema di mandorle al sentore di affumicato, prezzemolo bollito e midollo di vitello fondente

Polpa di pomodoro, erbe balsamiche e ciliegie in conserva

Amaretto, pesche, cacao e alkemers

195 euro