Quanto costa mangiare al ristorante di Alessandro Borghese a Milano: menù e prezzi Si chiama “Il lusso della semplicità” il ristorante aperto dallo chef Alessandro Borghese a Milano, vicino ai grattacieli di Citylife. Borghese è uno dei volti televisivi più noti e sono in tanti a chiedersi quanto possa costare mangiare nel suo locale. Ecco dunque il menù completo con tutti i prezzi.

A cura di Francesco Loiacono

Il suo volto e la sua voce sono ormai inconfondibili. Parliamo di Alessandro Borghese, chef tra i più "televisivi" oggi in circolazione, conduttore dei fortunati programmi "Quattro ristoranti" e del più recente "Piatto ricco". Dal 2017 Borghese, nato nel 1976 a San Francisco dalla relazione tra l'imprenditore napoletano Luigi Borghese e l'attrice Barbara Bouchet, ha aperto a Milano il suo ristorante, "Il lusso della semplicità" che si trova in viale Belisario 3, vicino ai grattacieli di Citylife. Dopo la pausa forzata dovuta al lockdown e all'emergenza Coronavirus, anche il ristorante di Alessandro Borghese ha riaperto i battenti, pur tra qualche difficoltà: hanno fatto discutere infatti delle recenti dichiarazioni dello chef sulla carenza di personale a "causa" dei giovani che "vogliono garanzie". Anche se non si tratta di un ristorante stellato, sono tanti a voler mangiare da Borghese. Ma quanto costa mangiare da lui? È un'esperienza alla portata di tutti?

Menù e prezzi del ristorante di Alessandro Borghese a Milano

Di seguito il menù alla carta del ristorante "Il lusso della semplicità" di Alessandro Borghese a Milano. Con un'avvertenza: come precisato sul sito del locale, il menù varia spesso "in base alla disponibilità e alla stagionalità della materia prima". Prima di prenotare e recarvi a mangiare, dunque, è sempre bene controllare il menù sul sito. Alla fine di ogni pasto, come in Quattro ristoranti, si riceverà poi il famoso taccuino per giudicare l'esperienza.

STARTER – Antipasti

Ostriche Rosa del Delta del Po cotte alla brace con le sue salse – 38 euro

Tonno di Coniglio all’Astigiana con verdure di stagione in agrodolce e misticanza – 28 euro

Supplì al telefono con rigaglie di pollo e salsiccia, mozzarella di Agerola, il suo paté e brodo aromatico – 20 euro

Crostatina di frutta e verdura con ricotta mantecata, marmellata di cipolle e sorbetto al peperone – 22 euro

Ho trovato una seppia a Capri (Seppia, fior di latte di Agerola, pomodoro costoluto toscano e basilico) – 32 euro

FIRST COURSE – Primi

“Cacio&Pepe” – il mio Spaghettone Pasta Armando – 20 euro

Tortello Pasta Fresca – il lusso della semplicità robiola di Roccaverano, asparagi e pisellini – 24 euro

Tagliatella Pasta Fresca – il lusso della semplicità al ragù bianco di vitello, estratto di rosmarino, mantecata burro e parmigiano – 28 euro

Maltagliati di Primavera ai frutti di mare (Pasta Fresca – il lusso della semplicità in salsa di acciughe, prezzemolo, limone e peperone cornetto) – 32 euro

SECOND COURSE – Secondi

Petto d’anatra, marinata sale e zucchero, cotta alla brace, con salsa alle more e patate novelle arrosto – 37 euro

Carota glassata al miele, ricotta di mandorle, chips di quinoa e chutney di frutto della passione – 23 euro

Costolette di manzo e maiale con susine alla brace e misticanza di campo – 33 euro

Filetto di ombrina con crema di scarola ripassata, cipollotto fondente e chips di patata – 32 euro

Polpo alla brace con salsa di aji amarillo, fagiolini piattoni, taccole, albicocca e tarassaco – 30 euro

Che Capasanta! (Capasanta con salsa di pere su crema di cannellini, rucola e pane di segale) – 35 euro

MY SWEETEST THINGS – Dolci