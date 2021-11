Quanto costa mangiare al ristorante Da Vittorio dei fratelli Cerea: menù e prezzi I più li hanno conosciuti grazie alle ospitate in tv, ma i fratelli Cerea, Enrico e Roberto, insieme all’intera famiglia, guidano il primo ristorante tre stelle Michelin d’Italia. Da Vittorio si trova a Brusaporto, in provincia di Bergamo, e vanta anche un eliporto nel proprio giardino. Ecco quanto costa mangiare nel loro ristorante.

Bobo e Chicco Cerea, foto di Fabrizio Pato Donati

A renderli famosi al grande pubblico ci hanno pensato gli amici e colleghi, meno blasonati ma più televisivi, con le ospitate a Masterchef e in altri programmi tv. Eppure, i fratelli Cerea, Enrico e Roberto, sono un'istituzione dell'alta cucina. Il loro ristorante Da Vittorio, a Brusaporto, in provincia di Bergamo, è stato il primo in Italia ad ottenere tre stelle Michelin, confermate nel 2018, ed è l'unico insieme al Bartolini di Milano e al Dal Pescatore di Canneto sull'Oglio a vantare tale riconoscimento in Lombardia. Da loro sono passati personaggi famosi quali i Ferragnez e il presidente dell'Inter Steven Zhang. Quest'ultimo, raccontano voci non confermate, sarebbe arrivato con un elicottero atterrato direttamente all'eliporto del ristorante. Ma quanto costa mangiare all’esclusivo Da Vittorio? Piccolo spoiler: un filetto di vitello viene 170 euro.

Menù e prezzi del ristorante Da Vittorio dei fratelli Cerea

CARTA BIANCA

Un’esperienza insolita per lasciarVi sorprendere e guidare dal nostro guizzo creativo

300 euro, vini e bevande escluse

IL TARTUFO

Per i grandi estimatori del pregiato fungo proponiamo “otto” diversi abbinamenti realizzati giorno per giorno

380 euro, vini e bevande escluse

NELLA TRADIZIONE DI VITTORIO

Otto portate a base di pesci e crostacei preparate coi freschi arrivi dal mercato e dove non mancherà il nostro “Pacchero”

220 euro, vini e bevande escluse

ANTIPASTI

Crudo “D’Amare” pesci e crostacei – 80 euro

Insalata tiepida di pesce al vapore – 80 euro

Uovo all’uovo – 160 euro

Zucca marinata alla senape, mele cotogne e radicchi – 40 euro

PRIMI PIATTI

Raviolo patata di Martinengo e funghi porcini – 50 euro

Primi e tartufo… – 90 euro

Paccheri alla Vittorio – 40 euro

Risotto con crema di nocciola, scampo e caffè – 80 euro

PESCI, CARNI E L'INTRUSO

Lo scorfano scomposto brasato e crudo – 80 euro

Moro antartico con crema di wasabi gratinata e shiso – 70 euro

Punta di petto, yogurt al dragoncello, patata e kale – 60 euro

Filetto di vitello alla Rossini – 170 euro

Il Sottosopra (tuberi, funghi e tartufo) – 90 euro

Un'accurata selezione di formaggi è disponibile su Vostra richiesta – 7 euro al pezzo

I DESSERT

Parigi Brusaporto (Paris-Brest con crema montata alla nocciola, frutta di stagione caramellata e sorbetto alla melissa) – 25 euro

Lo snickers (Tortino fondente al caramello e arachidi, terrina di gelato al torrone, salsa al cocco e litchis) – 25 euro

Fico e zola (Cremoso con ricotta di bufala, fico caramellato, sorbetto al Moscato "Faber", spuma di gorgonzola) – 25 euro

Assoluto di pera (Cuore di pera Abate e menta, cremoso di Williams e aneto con sorbetto allo zenzero) – 25 euro

Il nostro Saint Honoré (Sfoglia, gelato al pan di spagna, bignè allo zabaione, chantilly alla vaniglia e chantilly al cacao) – 25 euro

Sorbetti e gelati – 25 euro

Piccole dolcezze – 15 euro