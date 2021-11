Quanto costa mangiare al ristorante Il Luogo di Aimo e Nadia a Milano, menù e prezzi Fondato nel 1962, Il Luogo di Aimo e Nadia a Milano ha subìto diverse variazioni nel corso degli anni che l’hanno portato a trasformarsi in un ristorante gourmet da una stella Michelin. Nel locale di via Montecuccoli, è possibile mangiare scegliendo tra tre menù degustazione: dal menù dei territori ai percorsi d’autunno fino all’orto. Ecco quanto costa mangiare al Luogo di Aimo e Nadia a Milano.

Lo dice già il nome, "luogo", come a lasciare intendere che nel loro ristorante si possa uscire per qualche ora dalla città e trascorrere il tempo in un posto diverso ma accogliente, particolare ma confortevole. Il Luogo di Aimo e Nadia è uno storico ristorante milanese che vanta una stella Michelin. Locato in via Montecuccoli, a due passi da via Primaticcio, è stato fondato a Aimo e Nadia Mortoni nel 1962. Stefania Moroni, ora titolare del posto, entra nell'azienda a partire dagli anni '90. Con lei il ristorante prende cambia strada, virando su una soluzione gourmet e di alta cucina grazie anche all'arrivo degli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani. Al Luogo di Aimo e Nadia a Milano si possono mangiare tre menù degustazione diversi, rivedibili in alcuni piatti d'accordo con gli chef, e un menù degustazione interamente dedicato al vino. C'è poi un nuovo spazio, aperto dopo la pandemia, che si chiama Theatrum dei sapori, dove i clienti più esigenti possono organizzare cene private o percorsi culinari particolari studiati appositamente con gli chef. Ecco quanto costa mangiare al Luogo di Aimo e Nadia a Milano.

Menù e prezzi de Il Luogo di Aimo e Nadia a Milano

MENÙ DEI TERRITORI

Alice di Camogli in carpione di aceto

Croccante di ceci delle Murge, lardo di Colonnata e trota affumicata di San Giuseppe

Dentice del Mar Ligure al finocchietto con noci del Bleggio, mele selvatiche e colatura di alici di Cetara Riserva 2017

Fagiolina del Trasimeno cotta nel lavec con anguilla del Delta del Po arrostita

La misticanza e i fiori selvatici di Elena con tuorlo d’uovo di selva e tartufo bianco piemontese

Risotto mari e monti: Riso Gran Riserva Carnaroli, scampi di Molfetta, porcini essiccati dell’Appennino Tosco-emiliano

Ravioli di sfoglia di castagne con crescenza lombarda del Parco del Ticino, maggiorana e bietole

Triglia di scoglio in crosta di sesamo di Ispica con il suo ristretto e patate della Riviera Adriatica al coccio

Il piccione di Miroglio: Il consommé con il filetto e il tramezzino di fegatini, il petto laccato alle spezie, la coscia farcita al tartufo bianco

Lo Storico Ribelle della Val Gerola con la nostra mostarda di frutta e pane di Eugenio Pol

Melone d’inverno in brodo di giuggiole e foglie di fico

Soufflé alla radice di liquirizia con gelato di carciofo violetto toscano (Mario Baldi)

280 euro

PERCORSI D'AUTUNNO

Cozza farcita di ricotta di bufala, limone della Costiera e farina di ceci tostati delle Murge

Crema di castagne e sedano rapa con miele di tiglio e olio extra vergine d’oliva

Cicerchie dei Monti Dauni con marasciuolo, oliva Nolca e lampascioni all’aceto di lamponi

Gambero ‘viola’ di Sanremo marinato al sale di Mothia, con cavolfiore, arancia e la sua riduzione

Paté di fegatini di cortile al profumo di tartufo bianco con cacao e torta di radici

Risotto Gran Riserva Carnaroli ai cardi gobbi, nocciole Tonda Gentile e brodo di gallina

Omaggio a Milano: Tortelli farciti di ossobuco di Fassona e midollo nel suo ristretto allo zafferano sardo e parmigiano

Maialetto Cinturello Orvietano morbido e croccante in tre cotture laccato al miele di sulla e mela cotogna

Melone d’inverno in brodo di giuggiole e foglie di fico

L’autunno: Cachi, marron glacé (Agrimontana), panna, riduzione di genziana

240 euro

L'ORTO

Purea di zucca di Viadana all’olio di olive Nocellara con amaretti

Castagnaccio croccante e cicerchie al forno

Millefoglie di radici con misticanza di campo e nocciole Tonda Gentile

Uovo di selva, cavolo in due cotture e radice di liquirizia

Minestra di orzo, castagne, verdure dell’orto e legumi ai fiori di finocchio selvatico

Spaghettoni di grano duro (Benedetto Cavalieri) al cipollotto fresco e peperoncino con filo d’olio e basilico ligure

Funghi porcini con ristretto di mirtilli selvatici, morbido di patate e cacao

Melone d’inverno in brodo di giuggiole e foglie di fico

Zuppetta di frutta e verdure d’autunno con latte (Salvaderi) condensato e basilico di Pra’

MENÙ DEI VINI

Timorasso Fausto 2017 Vigne Marina Coppi

Fiorduva 2019 Marisa Cuomo

Trebbiano d’Abruzzo 2017 Valentini

Collio Rosso Riserva 2013 Borgo del Tiglio

Barolo 2015 Bartolo Mascarello

La Poja 2015 Allegrini

Vino Santo 2005 Francesco Poli

180 euro

THEATRUM DEI SAPORI

All'interno del ristorante c'è poi un nuovo spazio, inaugurato dopo la pandemia, che porta il nome di Theatrum dei sapori. Qui i clienti possono prenotare una cena esclusiva e privata sia a pranzo che a cena con menù alla carta o personalizzato. Su richiesta, poi, è possibile mangiare in presenza dello chef. In alternativa, si può organizzare un pranzo o una cena a tema con " ingredienti specifici provenienti da diverse zone d’Italia, selezionati dai nostri chef per creare un menu e raccontarne la storia, tracciando una mappa virtuale delle ricchezze della nostra penisola", si legge sul sito del ristorante.