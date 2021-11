Quanto costa mangiare al ristorante Dal Pescatore Santini a Canneto, Mantova: menù e prezzi In cento anni una famiglia ha saputo portare il ristorante Dal Pescatore alle ambitissime tre stelle Michelin. Si tratta dei Santini, guidati oggi da Giovanni e Nadia, chef pluripremiati nel mondo che mandano avanti la tradizione di famiglia. Ecco quanto costa mangiarci.

La famiglia Santini (Foto Fb: Relais & Châteaux)

Il ristorante Del Pescatore ha quasi cento anni e dal giorno della sua nascita viene guidato, curato e sviluppato dalla stessa famiglia: i Santini. Dal Pescatore di Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova, è stato fondato da Teresa Mazzi e Antonio Santini, il cui nipote, anch'egli Antonio, lo descrive come "un uomo tosto che pescava con la barca sull'Oglio". Proprio in una traghettata sul fiume conobbe Teresa. Nel secolo trascorso i componenti della famiglia si sono avvicendati alla guida del ristorante e ai suoi fornelli. Oggi, lo chef è Giovanni Santini, accompagnato dalla madre Nadia. Due cuochi di stirpe, premiati con i più alti gradi della cucina moderna. A Giovanni sono state riconosciute le tre stelle Michelin, mentre Nadia è stata eletta quale migliore cuoca del mondo nel 2013. Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio è uno dei tre ristoranti trestellati della Lombardia insieme al Bartolini di Milano e al Da Vittorio di Brusaporto (Bergamo). La peculiarità è la cosiddetta cucina creativa che si può assaggiare tramite ordinazione alla carta o seguendo un menù degustazione. Ecco quanto costa mangiare al ristorante Dal Pescatore della famiglia Santini.

Menù e prezzi del ristorante Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio (Mantova)

Ecco il menù completo e i prezzi del ristorante Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova:

ANTIPASTI

Leggi anche Quanto costa mangiare al ristorante di Carlo Cracco a Milano: menù e prezzi

Composta di Pomodori e Melanzane con basilico fresco ed Olio extra vergine d’oliva del Lago di Garda – 40 euro

Anguilla delle Valli di Comacchio in carpione al profumo d'arancia – 38 euro

Terrina di Astice con Caviale Oscietra Royal ed Olio Extra Vergine Toscano – 65 euro

Chiocciole Petit Gris della Pianura con salsa di erbe aromatiche e aglio dolce – 49 euro

Foie gras in padella con salsa al vino passito – 75 euro

PRIMI PIATTI

Orto d’Autunno con melanzane , pomodori confit , zucchine, burrata e orata marinata – 40 euro

Ravioli con Reale di manzo Aubrac, porcini ed erbette al salto , salsa al sedano e senape – 46 euro

Tortelli di Zucca al Burro e Parmigiano(Zucca, Amaretti, Mostarda e Parmigiano Reggiano) – 40 euro

Risotto con basilico, pane nero tostato alle erbe e bottarga di tonno – 49 euro

SECONDI DI PESCE

Anguilla alla griglia con radicchio verde dell’orto – 55 euro

Dentice con olio extravergine Toscano, prezzemolo e capperi di Salina – 65 euro

SECONDI DI CARNE

Piccione in casseruola al profumo di timo – 68 euro

Filetto di manzo Aubrac alle Erbe Fini (Allevamento allo stato brado esclusivo per Ristorante "Dal Pescatore") – 69 euro

Sella di capriolo con salsa al cabernet e mirtilli neri – 68 euro

Maialino da latte al forno con pepe di Sichuan – 70 euro

FORMAGGI

Degustazione di Formaggi Italiani – 30 euro

DESSERT

Soufflè all'Arancia con coulis al Frutto della Passione (Tempo 25 minuti) – 39 euro

Torta di Amaretti (Caffè, Panna, Croccante, Zabaione) – 29 euro

Meringa con mousse di Pistacchio di Bronte, Mandorle e Zabaione al Marsala – 29 euro

Fondente al Nyangbo Grand Cru 68% Valrhona con albicocche e gelato alla crema – 29 euro

Maccheroni di Ananas, crema chantilly, frullato di lamponi e fragoline di bosco – 29 euro

Fantasia di Sorbetti alla Frutta – 18 euro

MENÙ DELLA CAMPAGNA

Composta di Pomodori e Melanzane con basilico fresco ed Olio extra vergine d’oliva del Lago di Garda

Tortelli di Zucca al Burro e Parmigiano (Zucca, Amaretti, Mostarda e Parmigiano Reggiano)

Cappello da prete di Aubrac al nebbiolo con polenta gialla di Storo

Formaggi Italiani

Meringa con mousse di pistacchio di Bronte, mandorle e zabaione al Marsala

150 euro

MENÙ D'AUTUNNO

Terrina di Astice con Caviale Oscietra Royal e Olio Extra Vergine Toscano

Orto d’Autunno con melanzane , pomodori confit , zucchine, burrata e orata marinata

Branzino con salsa ai limoni di Sorrento

Ravioli con Reale di manzo Aubrac con funghi porcini , erbette al salto, salsa al sedano e senape

Sella di capriolo con salsa al cabernet e mirtilli neri

Formaggi Italiani

Dessert

180 euro

MENÙ DEL PESCATORE

Composta di Pomodori e Melanzane con basilico fresco ed Olio extra vergine d’oliva del Lago di Garda

Terrina di Astice con Caviale Oscietra Royal e Olio Extra Vergine Toscano

Foie Gras in padella con salsa al vino passito

Tortelli di Zucca al Burro e Parmigiano (Zucca, Amaretti, Mostarda e Parmigiano Reggiano)

Risotto con basilico, pane nero tostato alle erbe e bottarga di tonno

Ravioli con Reale di manzo Aubrac con funghi porcini , erbette al salto, salsa al sedano e senape

Maialino da latte al forno con pepe di Sichuan

Formaggi Italiani

Dessert

250 euro