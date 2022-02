Red Velvet, Saint Honoré e Love me: i dolci di San Valentino realizzati dal ristorante Cracco Per San Valentino 2022, il ristorante Cracco di Milano, nella persona dell’head pastry chef Marco Pedron, ha realizzato tre speciali dolci. Sono il Red Velvet Galleria Edition, il Saint Honoré di San Valentino e il Love Me. Ecco come sono fatti, quanto costano e dove trovarli.

San Valentino si avvicina e anche nel ristorante di Carlo Cracco la squadra di pasticceri guidati da Marco Pedron (premiato con la stella World Pastry Star da Iginio Massari e il premio dell'anno Creatività e identità golose) con la sous chef Ilaria Caneva (miglior pasticcere donna del 2021), si è attivata per rendere ancora più speciale il giorno degli innamorati alle coppie che decidono di fermarsi in Galleria per un pranzo o una cena, o semplicemente per bersi una bevanda calda con un dolce creato ad hoc per l'occasione che chiuderà anche il menù realizzato appositamente per il 14 febbraio. Per il San Valentino di quest'anno, Pedron ha creato tre dolci diversi, adattando ricette classiche all'evento più romantico dell'anno. Sono il Red Velvet Galleria Edition, il Saint Honoré di San Valentino e il Love me. I dolci saranno in vendita da venerdì 11 febbraio presso il cafè di Cracco, posto al piano terra del ristorante, e successivamente potranno essere comprati anche online allo shop dedicato. Ecco nel dettaglio come sono fatti e quanto costano.

Red Vevet Galleria Edition

Realizzato con sei strati di frolla ai lamponi alternati da crema di robiola con lime, limone e pompelmo. L'ultimo strato è fatto di cioccolato sopra cui vengono posate gocce della medesima crema e un foglio di oro edibile con alcuni petali di rosa.

Il Red Velvet Galleria Edition

Prezzo: 9 euro

Saint Honoré di San Valentino

Una base di frolla di lamponi su cui vengono adagiati tre bignè caramellizzati e ripieni di mousse della nonna. All'interno, un cuore semiliquido al lampone e crema pasticciera. Il tutto, guarnito con panna montata, vaniglia e pepe timut, con petali di rosa.

Il Saint Honoré di San Valentino

Prezzo: 9 euro

Love Me con passion fruit e champagne

Una base di frolla al lampone condivisa per due preparazioni diverse. Nella prima si trova una mousse al passion fruit con un cuore semiliquido alla nocciola. Nella seconda, mousse di mascarpone e philadelphia e un mix di agrumi contenente un cuore di ciliegie e champagne. All'esterno, petali di rosa.

Il Love Me

Prezzo: 14 euro