Quanto costa la cena di San Valentino 2022 da Carlo Cracco: il menù del 14 febbraio Per San Valentino 2022 lo chef Carlo Cracco propone una cena romantica nel suo Cafè in Galleria a Milano. Ecco quanto costa il menù e cosa comprende.

A cura di Francesco Loiacono

Alcuni la considerano solo una festa "commerciale", per altri è invece un'occasione speciale per dimostrare i propri sentimenti alla persona amata. San Valentino divide, ma è comunque un appuntamento molto sentito da alcuni innamorati. Tra i tanti modi per trascorrerlo, uno tra i più tradizionali è una cena romantica assieme alla persona amata. E tra i vari ristoranti in cui poter cenare c'è anche quello di Carlo Cracco a Milano. Non si tratta del vero e proprio ristorante ai piani superiori della Galleria Vittorio Emanuele II, ma del Cafè Cracco al piano terra. Un ambiente comunque ricercato ed elegante da condividere con la propria "dolce metà". Per San Valentino 2022 lo chef Carlo Cracco propone un menù particolare al costo di 170 euro a persona, che comprende anche alcune specialità dello chef come il suo uovo soffice. Vediamo nel dettaglio qual è il menù.

Il menù della cena di San Valentino 2022 da Carlo Cracco

Il menù proposto da Carlo Cracco per San Valentino è una degustazione con sei portate fisse abbinate a una selezione di vini al calice proposta dal sommelier del Cafè Cracco. Ecco nel dettaglio cosa comprende il menù:

Panna cotta al cavolfiore, puntarelle e uova di salmerino

Gamberi rosa, radicchio tardivo e noci

Uovo soffice, barbabietole e kefir

Risotto ai calamaretti, shiso e frutto della passione

Petto d’ anatra, patate dolci, cioccolato e peperone crusco.

Dessert di San Valentino

Il menù San Valentino vale solo per la cena di lunedì 14 febbraio 2022 e costa complessivamente 340 euro per due persone. Per regalare la cena da Cracco alla propria innamorata o al proprio innamorato si deve acquistare il voucher esclusivamente online sul sito dello shop di Carlo Cracco. Al momento però i posti risultano esauriti, ma una scritta avvisa che il voucher sarà "disponibile a breve": chissà che non escano all'ultimo ulteriori disponibilità.