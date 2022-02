Auguri di buon San Valentino 2022: 20 frasi d’amore da condividere il 14 febbraio Siamo alle porte della festa più romantica dell’anno: San Valentino. Ecco 20 messaggi da inviare il prossimo 14 febbraio, tra poesie e frasi divertenti.

A cura di Vincenzo Nasto

Il 14 febbraio è San Valentino, la festa degli innamorati. In un momento così importante, i messaggi e le citazioni d'amore, inviate su Whatsapp ma anche scritte su un biglietto speciale, diventano l'occasione di rinnovare il proprio amore al partner. Per questo motivo abbiamo scelto per voi una selezione di frasi e citazione d'autore che raccontano l'amore e le sue sfumature, dalla letteratura alla musica, come "Un'ora sola ti vorrei" di Giorgia, ma anche William Shakespeare. Abbiamo pensato anche a chi vuole inviare un messaggio divertente, con tutte le citazioni più simpatiche della festa di San Valentino: ecco le 20 frasi da inviare il prossimo 14 febbraio.

Buongiorno e buon San Valentino, frasi e immagini di auguri per la festa degli innamorati

Ti ho amato prima di saperlo e forse è solo così che si ama. (P. C. Freitas)

Amore significa non dover dire mai mi dispiace. (Erich Segal)

Dopo la prima sera, non ti avrei lasciata più. I nostri occhi l’avevano capito e si davano già del tu (Giorgio Gaber)

Non assomigli più a nessuna da quando ti amo (Pablo Neruda)

La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare, così profondo il mio amore: più te ne do, più ne ho, perché entrambi sono infiniti. (William Shakespeare) Frasi d’amore per San Valentino

Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai (Un'ora sola ti vorrei, Giorgia)

Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infinti (Il cielo in una stanza, Gino Paoli)

Amare è trovare la propria ricchezza al di fuori di sé stessi (Émile-Auguste Chartier)

I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto (Nazim Hikmet) Auguri di San Valentino 2022

Non sono sicuro di averti dentro di me, né di essere dentro di te, e neppure di possederti. E in ogni caso, non è al possesso che aspiro. Credo invece che siamo entrambi dentro un altro essere che abbiamo creato, e che si chiama ‘noi’ (I ponti di Madison County)

Le frasi romantiche e divertenti da inviare a San Valentino 2022

Sono favorevole a che si sposti San Valentino al 30 febbraio.

Il santo degli innamorati non è san Valentino. È Santa Pazienza. San Valentino, la festa degli innamorati

Chiamatemi pure inguaribile romantico ma in 29 anni passati insieme a mia moglie non c’è stato un solo San Valentino in cui non siamo riusciti a rispettare quella bellissima tradizione di non regalarsi un bel niente.

Dal momento che San Valentino fu un vescovo romano del terzo secolo, che venne flagellato e decapitato, non sarebbe forse più opportuno festeggiare la ricorrenza accompagnando la tua ragazza ad assistere a un brutale omicidio? (The Big Bang Theory) Pensiero romantico per San Valentino

Volevo ricordare al mio fidanzato che tra pochi giorni è San Valentino e quindi si deve sbrigare a trovarmi.

Un grazie speciale a quelli che per San Valentino non inonderanno i social di cuori, frasi d’amore e post poetici. Voi, veri eroi silenziosi.

Questo San Valentino, sorprendi la tua donna con un regalo molto speciale: la cronologia dei siti web su cui hai navigato.

Celebrare l’amore a San Valentino