Pierina Paganelli, sequestrati fogli con frasi d'amore di Louis. Il fratello di Manuela: "È rilassata" Tocca a Loris Bianchi, fratello di Manuela, essere ascoltato oggi in Questura a Rimini dopo gli sviluppi del caso relativo all'omicidio di Pierina Paganelli con l'arresto del vicino di casa Louis Dassilva. Intanto, la Scientifica avrebbe sequestrato alcuni fogli e biglietti riportanti frasi d'amore indirizzati dal 34enne senegalese alla Bianchi.

A cura di Ida Artiaco

Manuela Bianchi e Pierina Paganelli

Dopo l'arresto di Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre scorso nei sotterranei del comprensorio di via del Ciclamino a Rimini, oggi continua il lavoro degli inquirenti per mettere insieme tutti i tasselli e risolvere il giallo che va avanti ormai da 9 mesi. È stato convocato in Questura Loris Bianchi, fratello di Manuela, nuora della vittima, la quale intratteneva una relazione extraconiugale proprio con Dassilva. Relazione che costituirebbe – secondo la Procura – il movente del delitto.

Le parole di Loris Bianchi sulla sorella Manuela, nuora di Pierina Paganelli

"Come sta mia sorella? Penso sia più rilassata ora", avrebbe detto ai cronisti Loris prima di entrare in Questura dove verrà ascoltato probabilmente sui legami tra parenti e vicini di casa di via del Ciclamino, dove la sera del 3 ottobre 2023 è stata assassinata la 78enne. Rispetto all'arresto di Louis, Loris si è mostrato sorpreso: "Non me l'aspettavo".

Loris Bianchi.

Proprio al fratello Manuela Bianchi avrebbe confessato – come riportato da una intercettazione del 6 gennaio scorso – di avere "mandato fuori di testa" Louis. "Non me lo posso perdonare… dovevo lasciar perdere tutto… non dovevo mandare fuori di testa nessuno", dice precisamente la donna. La relazione tra i due – si legge nell'ordinanza firmata dal Gip – era cominciata tra il marzo e l'aprile del 2023, all'oscuro della moglie di Louis, Valeria, e del marito di lei, nonché figlio di Pierina, Giuliano Saponi, e sarebbe durata sino all'omicidio di Pierina e poi proseguita anche dopo.

Pierina Paganelli si era accorta della relazione tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva

Pierina, invece, si era accorta di qualcosa. Ne aveva parlato anche con i suoi figli, Giacomo e Chiara, il 30 settembre. Valeria, la moglie di Louis, aveva però sentito tutto e lo aveva riferito a Manuela. "Dicono che ti sei invaghita di un altro". Eccolo qui il "timore" della Bianchi e, per riflesso, di Louis. Se l'anziana avesse scoperto quella relazione e rivelato tutto, la sua vita, così come quella del 34enne senegalese, sarebbe stata distrutta.

Louis Dassilva

I fogli con le frasi d’amore scritti da Dassilva per Manuela Bianchi

La Scientifica e la mobile inoltre, sempre ieri, dopo l'arresto di Louis, hanno sequestrato – come riporta il Resto del Carlino – alcuni fogli e biglietti riportanti frasi d'amore forse indirizzati proprio a Manuela come ipotizzato dall'accusa che avrebbe ricostruito la corrispondenza segreta tra i due amanti i quali si lasciavano messaggi in angoli segreti del palazzo, tra cui anche il luogo dove è stata uccisa Pierina.