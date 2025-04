Omicidio Pierina Paganelli, niente da fare per Louis Dassilva: anche il Riesame conferma il carcere

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Il tribunale del Riesame di Bologna ha confermato la carcerazione per Louis Dassilva, il 34enne attualmente in arresto con l'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini il 3 ottobre del 2023. A confermare a Fanpage.it la decisione del Riesame, l'avvocato di Dassilva, Riario Fabbri.

L'avvocato Fabbri ha fatto sapere che la difesa del 34enne ricorrerà in Cassazione. La decisione del Riesame è arrivata in scioglimento della riserva dopo l'udienza di ieri ed era attesa in questi giorni. Nei giorni scorsi il gip di Rimini, Vinicio Cantarini, aveva già rigettato la richiesta di scarcerazione presentata dai due difensori Riario Fabbri e Andrea Guidi.

Al momento Dassilva non è al corrente della decisione assunta dal Riesame, ma gli avvocati potranno parlargli nelle prossime ore.

Contro la scarcerazione si è espresso recentemente anche il gip di Rimini, secondo il quale il racconto fornito dall'ex amante del 34enne, Manuela Bianchi, è perfettamente credibile. Per il gip infatti la mattina del 4 ottobre 2023 l'uomo si sarebbe fatto trovare in garage dalla nuora della vittima e sarebbe stato proprio lui a rivelarle la presenza del cadavere, suggerendole anche come comportarsi per allertare i soccorsi.

Secondo il gip, inoltre, la donna era "veramente innamorata" di Dassilva mentre l'uomo temeva di essere scoperto da Paganelli. Il 34enne temeva infatti che l'anziana potesse assumere un investigatore privato per risalire a lui e che questo potesse provocare la fine del suo matrimonio con Valeria Bartolucci.

I familiari di Pierina Paganelli hanno accolto con soddisfazione la decisione del Riesame. "Facendo un'analisi corretta del quadro accusatorio e di indagine, il tribunale ha confermato l'ottimo lavoro della Procura e dei Magistrati. A tutti gli inquirenti va il ringraziamento dei familiari della vittima per il grande impegno profuso in questi lunghi mesi" hanno fatto sapere gli avvocati difensore, Marco e Monica Lunedei.