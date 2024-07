video suggerito

Taylor Swift al San Siro di Milano, ecco i numeri su Spotify: canzoni, ascolti e playlist Taylor Swift terrà due concerti il 13 e 14 luglio al San Siro di Milano: ecco tutti i numeri su Spotify in Italia e a livello globale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Taylor Swift (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Taylor Swift è attesa per due concerti dell'Era's Tour che terrà il 13 e 14 luglio allo stadio san Siro di Milano e i fan sono già in fibrillazione da giorni. Swift è un vero e proprio fenomeno sociale ed economico, in grado di mobilitare milioni di fan in tutto il mondo, di smuovere le economie delle città in cuisi muove, e anche di forzare il mondo della discografia e non potendo riappropriarsi dei master originali delle sue canzoni sceglie di inciderle di nuovo tutte regalando ai fan nuove versioni e inediti con il risultato di bissare tutti i numeri uno in classifica fatti con gli album originali, aumentando i tanti record che ha in carriera con album che hanno spaziato tra i generi, partendo dal Country, spaziando con l'elettropop e passando anche per l'indie folk, attorniandosi dei migliori autori e produttori in circolazione.

Taylor Swift è stata la cantante più ascoltata al mondo su Spotify e per questo motivo la piattaforma di streaming svedese ha riassunto la sua carriera in numeri, scegliendo di condividere con i fan "alcuni degli insight più importanti relativi al fenomeno Taylor Swift, riflesso di un inarrestabile record di successi e di un legame unico con il suo pubblico". Per quanto riguarda l'Italia le riproduzioni delle sue canzoni sono aumentate di oltre il 1000% in cinque anni, sono 4 milioni le playlist dedicate e c'è una classifica delle canzoni più ascoltate:

Le riproduzioni di Taylor Swift in Italia sono aumentate di oltre il 1000% dal 2018 al 2023 su Spotify;

Sono oltre 4 milioni a oggi le playlist create da utenti in Italia che includono tracce di Taylor Swift, mentre quasi 50mila playlist contengono i termini “Swift” o “Swiftie” nel titolo.

La classifica delle 5 canzoni di Taylor Swift più ascoltate in Italia nel 2023 comprende:

Anti-Hero Cruel Summer (anche la sesta canzone più ascoltata al mondo nel 2023) Blank Space Don’t Blame Me Shake It Off

A livello globale, invece, la cantautrice ha accumulato questi numeri:

Taylor Swift è stata l'artista più ascoltata al mondo su Spotify nel 2023, accumulando un totale di 26 miliardi di riproduzioni nell'ultimo anno;

Nell'agosto 2023, Taylor Swift è diventata la prima artista donna su Spotify a raggiungere i 100 milioni di ascoltatori mensili;

Grazie all'uscita del suo ultimo album nell'aprile 2024, “The Tortured Poets Department”, Taylor Swift è diventata l'artista con il maggior numero di riproduzioni in un solo giorno nella storia di Spotify;

Il 19 aprile 2024, “The Tortured Poets Department” è diventato il primo album nella storia di Spotify a superare i 300 milioni di ascolti in un solo giorno, raggiungendo il record di album più ascoltato in 24 ore;

Taylor Swift detiene ora i 3 album più ascoltati in un solo giorno nella storia globale di Spotify: “The Tortured Poets Department”, “Midnights” e “1989 (Taylor's Version)”;

Il 22 aprile, “The Tortured Poets Department” è diventato l'album più ascoltato su Spotify in una sola settimana. Ad oggi, l'album ha superato il miliardo di riproduzioni dalla sua pubblicazione ed è il primo nella storia di Spotify a raggiungere un miliardo di riproduzioni in una sola settimana. Questo risultato è stato raggiunto già al quinto giorno dall’uscita, prima ancora che fosse completata l'intera settimana di riproduzione.