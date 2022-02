Le idee regalo beauty di San Valentino per lei e per lui: skincare, rasatura e make up A San Valentino stupisci la tua dolce metà con un regalo dedicato alla bellezza, sia per la donna che per l’uomo: dai kit make up alla skincare, passando per rasatura e accessori tecnologici.

A cura di Federica Ambrogio

Non sai cosa regalare a San Valentino 2022? Quest'anno il 14 Febbraio stupisci la tua dolce metà con un regalo dedicato alla bellezza, sia per lei che per lui: abbiamo selezionato per te tantissime idee beauty per tutte le tasche, dagli accessori per lo styling dei capelli a quelli tecnologici per la cura della pelle, passando per i set skincare e quelli per la rasatura. Scopri nella gallery tutte le idee e trova il regalo perfetto per la festa degli innamorati!

Le idee regalo dedicate alla bellezza per lei

Se la tua lei ama il make up le idee regalo beauty saranno il pensiero perfetto per San Valentino: il Coral Kiss Set di Kess è composto da un rossetto e uno stick duo con blush e illuminante ideale per chi ama i make up freschi e naturali. Per chi predilige il focus sullo sguardo sarà invece ideale il kit Mascara Infinity + Matita HD di BioNike: grazie al mascara le ciglia saranno definite e voluminose, mentre la matita renderà più intenso lo sguardo. Per le beauty addicted il regalo perfetto sarà la Valentine’s Box di Douglas, una box che contiene 14 sorprese skincare, make-up e fragranze. Per un regalo tecnologico punta sugli accessori per lo styling dei capelli: perfetta da regalare a San Valentino la Piastra a vapore 2in1 steamshine ceramic di Babyliss, la piastra lisciante che idrata e protegge i capelli mentre li liscia, regalando alla chioma un effetto lisci0 e luminoso a lunga durata.

Le idee regalo beauty per lui

I regali beauty sono perfetti anche per il tuo lui, dai kit di rasatura ai profumi, passando per i set skincare. Bullfrog per esempio propone il kit Beard Lover, un kit che permetterà di sperimentare ogni step della sua cura a casa, dalla pulizia all’idratazione. Gucci Guilty è invece la fragranza di Gucci da regalare a chi ama i profumi intensi e avvolgenti: la fragranza è caratterizzata da un accordo legnoso aromatico ambrato che si combina con la ricchezza floreale del Fiore D’Arancio e con un accenno speziato di Noce Moscata. Per l'uomo che ama prendersi cura della propria skincare il regalo perfetto è il Trattamento difesa viso e occhi di Pisterzi, un alleato infallibile per idratare e rendere più tonica ed elastica la nostra pelle del viso ed il contorno occhi proteggendola attivamente dall’inquinamento circostante e riducendo gli arrossamenti e irritazioni derivanti dall’utilizzo del rasoio. Se preferisci puntare a un regalo tecnologico l'idea che fa per te è il rasoio BT5265 di Braun, che permette di ottenere una rasatura veloce ma anche efficace e precisa.