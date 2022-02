Self love a San Valentino: 5 autoregali beauty per amare se stesse Perchè festeggiare San Valentino solo se si è in coppia? È il momento perfetto per farsi un autoregalo beauty: da un cambio look dal parrucchiere a una coccola di bellezza.

A cura di Federica Ambrogio

San Valentino non si festeggia solo in coppia: quest'anno il 14 Febbraio regalati un momento o una coccola beauty solo per te! Che si tratti di un trattamento di bellezza, una giornata alle terme o un cofanetto di creme per prenderti cura della tua pelle, per amare prima di tutto te stessa. Gli autoregali di San Valentino ti aiuteranno a staccare la spina e a goderti un momento di relax a casa, in un centro benessere o in un salone di bellezza.

1. Cofanetto skincare

Prendersi cura della propria pelle è una coccola beauty alla quale non si dovrebbe mai rinunciare. San Valentino è il momento perfetto per regalarsi una nuova routine di bellezza dedicata alla detersione viso oppure all'idratazione. Se ami i tool tecnologici Foreo ha pensato a un kit perfetto per te: il Bear Set contiene con il dispositivo Bear per la tonificazione viso accompagnato dal lussuoso siero viso ultra-idratante SERUM SERUM SERUM: l'unione dei due prodotti ti regalerà un viso tonico, rassodato, disteso e splendente. Per dare una nuova luce al viso sarà invece perfetto il nuovo Protocollo Illuminante di Miamo un vero e proprio set di bellezza composto da un detergente delicato quotidiano, un siero peeling un siero antiossidante e anti-rughe e infine una maschera notte anti-aging per stimolare la rigenerazione cutanea e avere una pelle radiosa. Scopri tutti i kit da regalarti nella gallery!

2. Giornata alle terme

Chi l'ha detto che alle terme puoi andare solo in coppia? Una giornata intera per te immersa tra calde acque sulfuree, trascorsa tra percorso Kneipp, saune, bagno turco e tanto altro. Un momento ideale per rilassarti completamente e rigenerarti. In occasione di San Valentino i percorsi benessere e sensoriali dei centri QC Terme si vestono di nuove emozioni per tutto il mese di Febbraio: angoli segreti allestiti per l’occasione attenderanno gli ospiti dei centri e dei resort QC Terme e piccole gioiose sorprese saranno doni inaspettati.

3. Un trattamento viso

Regalati un trattamento viso in un salone di bellezza e prenditi cura della tua pelle. Affidati alle mani di un'esperta visagista per trovare il trattamento viso ideale per te da fare in cabina e goderti un momento di totale relax solo per te che ti regalerà anche una pelle splendida. Che si tratti di un trattamento purificante per detossinare la pelle ed eliminare le impurità presenti oppure un trattamento illuminante per dare nuova luce al tuo incarnato in vista della primavera, a San Valentino regalati una coccola beauty.

4. Un cambio look dal parrucchiere

È il momento perfetto per quel cambio look che sogni da tanto ma che rimandi da tempo. A San Valentino regalati una seduta dal parrucchiere con una consulenza approfondita che ti permetterà di scegliere il colore di capelli o il taglio più adatto alle tue esigenze per valorizzare al meglio il tuo viso. Non porti nessun limite e osa, seguendo i consigli dell'esperto: ti sentirai ancora più bella|

5. Un consulenza di armocromia

L'armocromia continua a spopolare: perchè non regalarti una seduta di analisi dei colori per capire quali sono le sfumature che ti valorizzano al meglio da utilizzare per l'abbigliamento ma anche per il make up e per il colore dei capelli? Attraverso l'analisi individuerai la tua stagione armocromatica di appartenenza e i tuoi colori amici: scoprirai che alcuni colori che non hai mai osato indossare sono in grado di valorizzarti al meglio e che altri sono invece da evitare.