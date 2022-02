La manicure di San Valentino è minimal e romantica come quella di Valentina Ferragni Quest’anno la manicure di San Valentino è minimal ed essenziale: piccoli cuoricini o cuori stilizzati decoreranno la tua nail art in modo semplice ma romantico.

A cura di Federica Ambrogio

Chi l'ha detto che la manicure di San Valentino debba essere estrosa e stravagante? La nail art per festeggiare il 14 Febbraio quest'anno è essenziale e minimal, con un tocco di romanticismo. Niente cuori glitter e decorazioni vistose, la manicure più trendy di San Valentino 2022 è essenziale come quella indossata da Valentina Ferragni. I colori perfetti per realizzare la manicure non saranno soltanto rosa e rosso, ma saranno gettonatissimi anche i neri e i blu notte. Scopri nella gallery tutte le idee da copiare per la manicure di San Valentino.

La manicure minimal e romantica di Valentina Ferragni

La manicure di Valentina Ferragni non è passata inosservata: base rosa tenue e naturale impreziosita da un cuore stilizzato creato sulla punta seguendo la forma dell'unghia. Su ogni unghia è stato creato un cuore con una tonalità di rosa differente dal pastello al lilla, passando per il fucsia vibrante. Una nail art semplice ed essenziale con un tocco romantico, perfetta per chi vuole una nail art a tema San Valentino senza realizzare manicure troppo elaborate o estrose. Se scegli di creare questo tipo di manicure, la forma ideale che dovrà avere l'unghia sarà quella a mandorla, con la punta affusolata e arrotondata che enfatizzerà la punta del cuore.

La manicure minimal di San Valentino 2022 però non è solo quella di Valentina Ferragni. Nella gallery abbiamo selezionato alcune tra le idee più belle da sfoggiare per la manicure del 14 Febbraio, da quelle più colorate a quelle più neutre. Non esiste infatti solo il rosso per creare la nail art romantica: tra le idee da copiare c'è ad esempio una manicure total black, con un cuore stilizzato su base neutra realizzato su un'unghia soltanto. Da provare anche la decorazione alla base dell'unghia: in questo caso dovrai creare piccoli cuoricini su ogni unghia proprio alla radice. Potrai abbinare il cuore rosso a una manicure rosata, oppure creare il cuore a contrasto con uno smalto chiaro, disegnandolo su una base più scura. Da provare anche la versione french manicure realizzata con piccoli cuoricini uno accanto all'altro disegnati sulla punta dell'unghia, per una maniciure romantica ma semplice ed essenziale.