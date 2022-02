L’oroscopo di oggi 14 febbraio 2022: speciale San Valentino per Leone e Cancro L’oroscopo di oggi per San Valentino sarà davvero pieno di insidie: se la Luna in Cancro è dolcissima la mattina, nel pomeriggio, passando in Leone, alzerà le aspettative verso le dichiarazioni d’amore. Poi non dite che non ve l’avevo detto! Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi per San Valentino si prevedono dichiarazioni d'amore che più che essere romantiche proposte sembreranno degli ordini! Venere e Marte sono congiunti nel segno del Capricorno trigono a Urano, mentre nel pomeriggio la Luna si sposta in Leone alzando ancora di più l'asticella delle aspettative in fatto di serate romantiche.

Per questo 14 febbraio la Luna si troverà, dolcissima, nel segno del Cancro la mattina, mentre per la prima serata passerà in Leone: il segno più capriccioso che ci sia. Attenzione quindi che quello che la vostra dolce metà vi dirà la mattina, colta dal solo desiderio di coccole, sarà diverso da quello che si aspetterà la sera da parte vostra, non fatevi fregare! Il segno fortunato di oggi è il Toro che se lo merita mentre il segno sfortunato di oggi sarà l'Acquario che proprio non sopporta queste tradizioni.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Farai impazzire tutti quanti mostrandoti un vero fuoco con questa Luna che in serata ti ravviva come un soffietto da camino. Meglio di Achille Lauro praticamente nudo sul palco dell’Ariston. Ti senti pronto, forte e vigoroso per una bella nottata di pura energia!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sei il compagno migliore con cui trascorrere questa serata all’insegna dell’amore. Sei frizzante, positivo e molto focoso.

Lavoro: cosa importa se il business va a rotoli oggi ti dedichi solo all’amore. Per tutti i problemi ci penserà da domani Mercurio che torna, più gagliardo di prima, a darti una bella mano.

Salute: per darti la carica giusta, la nonna consiglia il suo classico ricostituente: un buon zabaione.

Il consiglio del giorno: sesso matto sarà la tua parola d’ordine perché hai deciso per una sera di mettere a tacere gli astri contrari e fare come vuoi tu. Bravo!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Mio caro Toro pensavi che fosse tutto pronto per una serata romantica e invece, complici la Luna e Saturno a darti fastidio, con una ventata gelida si spengono le candele che avevi troppo anticipatamente accesso. Per capirci, se ti trovassi a Taipei e dovessi sentire una bella musica di Beethoven suonare fuori dalla finestra non sarà una serenata o il camioncino dei gelati, ma l’avviso che devi scendere a buttare la spazzatura.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: vivrai una metà giornata tutto baci e cuoricini poi la Luna cambia tutte le carte e ti ritrovi solo nell’antro della tua caverna.

Lavoro: il fatto che tu non riesca a trovare il badge per entrare in ufficio è un chiaro segnale che tu debba subito girare velocemente i tacchi.

Salute: sei come un marmo del del Bernini sei bellissimo solo se stai zitto ed immobile.

Il consiglio del giorno: chi l’ha detto che l’amore si festeggia solo il giorno di San Valentino? Ci sono altri 364 giorni che potrai riempire con tanti baci e carezze.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Con la favella ritrovata e l’entusiasmo che vi porta questa Luna, questo San Valentino ve lo volete godere. Infatti se fosse per la vostra gran voglia di fare all’amore non ci sarebbero problemi di calo demografico, anzi tra nove mesi potremmo fare un bilancio molto positivo su come sia andata la vostra serata.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete romanticissimi miei cari e vi preparate a sorprese che faranno cadere tra le vostre braccia anche la principessa più scettica.

Lavoro: mentre voi vi dedicate ad importanti questioni amorose, lasciate la plancia di comando direttamente al navigatore automatico, speriamo sappia portare la vostra nave esattamente dove volete voi.

Salute:poco importa se non avete il fisico di Adone perché per voi è più importante l’equilibrio e la sintonia mentale.

Il consiglio del giorno: buttarsi a capofitto tra le braccia dell’amore è una nuova ed intrigante avventura che potrebbe dare ottimi frutti.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Dopo un week end pieno di emozioni, baci e coccole, speri che anche questa giornata possa essere piena d’amore, ma dovrai fare attenzione agli imprevisti. Come il carabiniere che si è improvvisato baby sitter per qualche ora perché la madre dei bambini é stata ricoverata. Tu che ami accudire gli altri, invece di trovarti in una romantica serata a due, potresti doverti occupare dei figli della vicina. Colpa di Venere a sfavore.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: fiori, cioccolatini e candele, il tuo San Valentino parte davvero bene ma non ti garantisco che questo flusso positivo possa tenere per tutta la giornata perché hai sempre Venere pronta ad osteggiarti.

Lavoro: è un lunedì nero. Tra la festa degli innamorati ed il primo giorno della settimana lavorativa vuoi solo spegnere la sveglia, girare la testa e girarti dentro al piumone come un involtino primavera.

Salute: anche oggi hai deciso che la giornata migliore per riprendere a fare sport è domani.

Il consiglio del giorno: tutti ti vorremmo come vicino di casa, sempre pronto ad ad un sorriso o una parola dolce. Peccato che a volte ti rovinano la festa.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Gioia in tutto il reame con il cielo che ha deciso di renderti protagonista indiscusso della giornata, regalandoti una bellissima Luna benevola. Ti senti finalmente amato e valorizzato dagli occhi a cuoricino dei tuoi ammiratori. C’è talmente tanto entusiasmo nell’aria che anche lo sport più criticato da noi italiani nelle ultime olimpiadi, il curling, ha ottenuto un grande riconoscimento perché la scopa che ha permesso di vincere l’oro verrà esposta al museo delle Olimpiadi. Questo sì che è un regalo non scontato per San Valentino.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: la seratina a lume di candela che hai organizzato andrà così bene che i festeggiamenti si sposteranno direttamente sotto il o morbidissimo piumone.

Lavoro: maledici la tua scarsissima verve lavorativa perché hai degli arretrati spaventosi. Più che l’aiutino da casa qui ci vuole un vero miracolo per rimetterti in carreggiata.

Salute: chi ha detto che andare in discoteca non è salutare si vede che non ha mai visto uno scatenato come: l’irriducibile ballerino della pista fino alla chiusura.

Il consiglio del giorno: quando formuli i desideri devi sempre esagerare. Tanto non costa nulla.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Hai tutti gli occhi e gli obiettivi puntati addosso perché con la Venere che non ti molla di mezzo metro, sei baciata dall’amore in questo San Valentino. Potresti essere tranquillamente tu, invece di JLo, ad amoreggiare con Ben Afleck alla premiere del film ‘Marry Me’ e far sognare i fans su probabilissime future nozze. Sei cosi sfavillante che nessuno noterebbe la differenza.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: i tuoi amici hanno deciso di scommettere quanti mazzi di fiori da ammiratori anonimi potrai mai ricevere oggi. Io ho scommesso 100 ma penso di essere molto lontana dalla realtà.

Lavoro: la priorità per te rimane il lavoro ed essere apprezza per quanto sei brava. Per festeggiare l’amore ci pensi serenamente questa sera con un abito pazzescho ed un tacco 12 da togliere il fiato.

Salute: sei una silhouette disegnata come Jessica Rabbit e fa impazzire proprio tutti.

Il consiglio del giorno: siamo tutti curiosi di vedere se la ‘minestra riscaldata’ tra Ben e Jlo supera e vince il vecchio detto della zia.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Nonostante la Luna cerchi di addolcirti sei sempre la mia fumantina preferita. Avrai sicuramente apprezzato la risposta secca di Emma Marrone al giornalista che ha fatto un triste commento di body shaming. Volersi bene, amarsi e vestirsi come uno vuole perché ogni corpo è perfetto: recita così la risposta della cantante salentina. E tu mia cara Vergine se ti troverai sola a festeggiare questo San Valentino ricorda che la persona che ami di più al mondo sei proprio tu e non hai bisogno di nessun altro.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: con il week end appena passato a litigare anche con il tenero cagnolino del secondo piano, non hai alcuna voglia di farti addolcire. Anche il caffè di prima mattina deve essere amarissimo.

Lavoro: se hai la sensazione che qualche cosa si sta muovendo e in positivo è l’imminente arrivo di Mercurio che magicamente farà aggiornare tutti i tuoi dispositivi con la sola impronta del tuo dito.

Salute: chiudi la porta di casa a doppia mandata e ti tuffi sul tuo amato divano in cerca di conforto.

Il consiglio del giorno: si parla sempre di politically correct eppure il body shaming è ancora all’ordine del giorno. Mostriamo a tutti la bellezza ed unicità di ogni corpo senza pudore o antiquati pregiudizi.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

In barba alla Luna in opposizione, che tra un paio di giorni ti farà ululare peggio di un licantropo, oggi, che è la festa dell’amore, tiri fuori tutti i tuoi trucchi ed esperienza da focoso amatore. Neanche il rincaro delle bollette potrà fermarti perché pur in pieno inverno e con il riscaldamento spento saprai creare un’atmosfera bollente come se fossi ai tropici.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: la Luna storta proverà a rovinarti la festa, ma tu sei come Bugs Bunny che riesce sempre a schivare il malintenzionato Duffy Duck.

Lavoro: ricordati che alla fine del film ‘Casa Blanca’ anche i due acerrimi antagonisti si rendono conto che è nata una bella collaborazione. Prova a convincere così il tuo nuovo nemico: Mercurio

Salute: l’unica cosa a cui dovrai pensare è una lunga notte di passione.

Il consiglio del giorno: se si spegne il riscaldamento ed non si ha un bel camino l’unico modo per scaldarsi è tenersi vicini vicini sotto un bel piumone, meglio se si limona duro.

Voto . 8 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ti sei molto intenerito guardando le effusioni amorose tra gli atleti di pattinaggio artistico alle olimpiadi. Quei baci rubati, i salti e le musiche hanno risvegliato tutto il tuo romanticismo. Quasi quasi prepari un’uscita insolita su pattini da ghiaccio per festeggiare questo San Valentino. Siccome sei un po’ fuori forma evita di lanciarti in un balzo acrobatico se vuoi finire la tua serata ad amoreggiare sotto le coperte.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore:quando si parla di festeggiamenti non ti tiri mai indietro e ti prepari a stappare un buon champagne in dolce compagnia.

Lavoro: hai deciso di condividere la tua segretissima agenda cartacea mettendo tutti i tuoi appuntamenti su outlook. I colleghi gioiscono per la tua ritrovata voglia di collaborare.

Salute: è la giornata giusta per sfoderare le tue maniglie dell’amore perché saranno molto utili.

Il consiglio del giorno: il desiderio proibito è indossare uno dei costumi del pattinaggio artistico, pieno di lustrini e specchietti da far invidia alla palla da discoteca.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ci aspettiamo tutti grandi cose da te e sono certa che non ci deluderai. Essendo il favorito degli astri, i tuoi auguri di San Valentino sui social faranno impallidire tutte le coppie di vip dai Ferragnez ai Bennifer. Se ti dovessi dare un consiglio potresti ispirarti agli auguri di compleanno che Christiano Ronaldo ha fatto alla moglie illuminando il grattacielo più altro di Dubai con una sua foto. Bisogna sognare in grande e tu sai farlo benissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sbalordisci tutti con grande romanticismo, delicatezza e baci da far svenire.

Lavoro: pronto ad affrontare qualsiasi imprevisto, anche se Mercurio ti sta abbandonando, come un vero professionista, ti lascia con un manuale pieno di buone idee per un assicurato successo.

Salute: oggi sfoggi forza e bellezza senza eguali, questi sono i benevoli effetti di Marte e Venere che vanno a braccetto.

Il consiglio del giorno: ricordiamoci che l’amore è nei piccoli gesti, in quelle attentzioni che lo fanno diventare un legame duraturo.

Voto 9 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

I cioccolatini a forma di cuore sono uno dei classici simboli di San Valentino. Ma tu che sei sempre molto attendo agli equilibri e alla correttezza, che ti impone Saturno, vorrai scegliere quelli che rispettano i luoghi di provenienza e la filiera. Come fosse un atto rivoluzionario per sensibilizzare tutti in questa giornata in cui si pensa solo a cuoricini rossi e nulla più.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: per accontentare tutte le tue conquiste, per celebrare San Valentino, vorresti fare una bella tavolata con tutte quante, come quelle dei matrimoni. Ti avviso che non è possibile e che sei a forte rischio di linciaggio.

Lavoro: ormai conti minuti e secondi per l’arrivo di Mercurio. Mi ricorda tanto l’attesa della festa, quando tutto é pronto e fissi il citofono in attesa che squilli.

Salute: non sono certa che con questa forte luna in opposizione dal pomeriggio arriverai come programmato al ristorante sarà più probabile una deviazione verso casa per.

Il consiglio del giorno: ricordarsi di scegliere coscienziosamente cosa regalare è una vera dichiarazione d’amore. Al basso la banalità.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Che una bimba sia nata due anni dopo la morte del papà non è un miracolo, ma un vero atto d’amore e di grande progresso della scienza. A voi Pesciolini questa notizia pare l’avverarsi di un desiderio che sembrava esistere solo nelle vostre fantasie e vi dà molti spunti di riflessione per questa giornata all’insegna dei sentimenti. Con Giove e Nettuno dalla vostra l’immaginazione e i sentimenti galoppano nelle sconfinate praterie dell’amore.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: cosa mai combinerete oggi bei pesciolini? Di sicuro avete già riempito la vostra casa con peluche, cuori e cioccolatini per da bravi romanticoni.

Lavoro: troppo intenti a sognare il grande amore per mettervi anche a lavorare. La vostra immaginazione è tutta un tripudio di cuori e sentimenti.

Salute: per essere sicuri della vostra performance serale cercherete qualche metodo per invigorire le vostre prestazioni. Tranquilli perché non ne avete assolutamente bisogno.

Il consiglio del giorno: l’amore che non ha confini che supere la realtà, le barriere ed il tempo è il vostro santo Graal e sono certa che saprete dove trovarlo.

Voto 8 e mezzo