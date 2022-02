La festa dell’amore che poteva essere: una poesia di Franco Arminio per San Valentino In occasione di San Valentino, Fanpage.it pubblica una poesia di Franco Arminio, poeta irpino che ha da poco pubblicato per Einaudi “Studi sull’amore”.

A cura di Redazione Cultura

Nel giorno di San Valentino, uno dei poeti più conosciuti d'Italia, citato anche pochi giorni fa da Marco Mengoni sul palco del 72o Festival di Sanremo, Franco Arminio ha scritto una poesia su un amore che avrebbe potuto essere e non è stato. Arminio, poeta, regista, paesologo, autore di libri come "Sotto il Vulcano" e "Lettera a chi non c'era" ha appena pubblicato per Einaudi "Studi sull'amore". Arminio, inoltre, ha ideato la Casa della paesologia a Bisaccia e il festival La luna e i calanchi ad Aliano.

Il testo de La festa dell'amore che poteva essere

Il nostro amore poteva nascere

solo quella mattina, poteva aprirsi

nelle tue mani e nelle mie, fiorire

dentro quella nebbia.

Ora noi possiamo solamente parlare

d’amore, possiamo perfino

spogliarci e metterci vicino

ma nessun fiore si aprirà prima del tempo,

nessun cane abbaierà per festeggiare

il nostro abbraccio.

Quella mattina le nuvole avrebbero

preso un’altra tinta, dentro gli alberi

ci sarebbe stato un silenzio dolcissimo,

sui nostri polsi la gioia avrebbe posato

bracciali di luce.

Spesso la vita ci sfugge quando

non ci deve sfuggire,

ci prende quando è inutile prenderla.

Quella mattina Dio era pronto

a farci compagnia, tu no.