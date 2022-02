Buon San Valentino 2022, immagini di auguri romantiche e gif divertenti per WhatsApp Oggi 14 febbraio è San Valentino, la festa degli innamorati. Ecco una selezione di immagini romantiche, divertenti e animate per celebrare l’amore con la vostra dolce metà.

A cura di Redazione Innovazione

È il 14 febbraio e, come tutti gli anni, gli innamorati celebrano l'amore durante una giornata festeggiata in tutto il mondo: San Valentino. Quest'anno per fortuna potremo farlo in maniera più libera rispetto al 2021, quando San Valentino è caduto proprio in concomitanza di una nuova ondata di pandemia che ha costretto gli innamorati a celebrare il loro amore tra le mura domestiche. Per chi è ancora a distanza (o magari in quarantena) le immagini dedicate alla festività e da inviare su WhatsApp possono rappresentare una buona alternativa per augurare un buon San Valentino alla dolce metà. Ecco alcune immagini romantiche, divertenti e simpatiche da inviare oggi 14 febbraio.

Auguri di Buon San Valentino, le migliori immagini romantiche da inviare su WhatsApp

I più romantici punteranno sicuramente su un'immagine che faccia immediatamente colpo, con un bel cuore rosso in primo piano e magari qualche colore acceso a corredo del tutto. Le immagini romantiche sono perfette per chi vuole fare colpo con un messaggio su WhatsApp o su Facebook, magari da accompagnare con un testo originale per stupire davvero la dolce metà.

Le GIF d'amore da condividere per San Valentino 2022

Qualcuno potrebbe preferire immagini animate per esprimere il proprio amore. Come dargli torto, d'altronde viviamo nell'epoca delle storie di Instagram, di TikTok e dei video. Ecco quindi qualche GIF animata da inviare alla propria compagna o al proprio compagno per dimostrare il proprio amore. Una scelta d'effetto che sicuramente farà breccia nel cuore di chi la riceve.

Buongiorno e Buon San Valentino, le immagini divertenti da scaricare gratis

Ormai si sa, far ridere il partner o la persona che ci piace è il modo migliore per conquistarla. Perché non approcciarsi quindi a San Valentino con qualche idea divertente, scegliendo tra le immagini più simpatiche per gli auguri legati a questa festività. Ecco qualche immagine da inviare su WhatsApp che può davvero strappare un sorriso e che può anche essere utilizzata dai single per prendere con ironia questo 14 febbraio.

Immagini e frasi d'amore per augurare buon San Valentino il 14 febbraio

A volte un'immagine vale più di mille parole, ma altre volte le parole sono importanti. Se non sapete cosa scrivere per accompagnare un'immagine di San Valentino, ecco qualche immagine contenente alcune frasi d'amore da cui prendere spunto per fare colpo sulla dolce metà. Oppure potete inviarle direttamente così, se proprio non avete l'ispirazione.