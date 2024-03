video suggerito

Buona Pasquetta 2024, immagini di auguri e GIF divertenti da inviare gratis il 1 aprile Oggi, 1 aprile 2024 si festeggia Pasquetta. Abbiamo raccolto le immagini e le Gif più belle e divertenti per festeggiare con amici e famiglia. Tutte le immagini e le card che vedete possono essere scaricate gratis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Innovazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il miglior modo per augurare buona pasquetta a parenti e amici lontani è inviare una immagine o una Gif. Dalle colombe che volano, ai meme divertenti che ironizzano su quanto sia difficile organizzare una grigliata. La festa, chiamata anche Lunedì dell'Angelo, arriva subito dopo la domenica di Pasqua e infatti cade sempre du lunedì. Per la tradizione cristiana il giorno vuole commemorare l'annuncio della resurrezione da parte dell'angelo alle donne giunte al sepolcro di Cristo ormai vuoto. La festa però nel mondo è stata interpretata anche in modo diverso, c'è chi sceglie di fare pic nic, grigliate, cacce al tesoro, o dipingendo uova sode.

Per l'occasione abbiamo selezionato le migliori immagini e Gif che si trovano sul web. Potete inviarle via WhatsApp o solamente condividerle sui social come Instagram e Facebook. Sono tutte gratis e potete scaricarle facilmente da questo articolo. Se ci leggete da smartphone, per le immagini bastata tenere premuto qualche secondo e poi selezionare la voce con scritto “Scarica” o “Download”. Se invece ci leggete da pc allora vi consigliamo di fare uno screenshot. Una volta scaricate le immagine potrete inviarle sulle app di messaggistica come WhatsApp o Telegram oppure sui social come Instagram o Facebook.

Buona Pasquetta 2024, le immagini più belle da scaricare gratis

Le immagini semplici per augurare buona pasquetta sono un ottimo modo per stare vicino agli amici, ma anche a colleghi e conoscenti, proprio perché sono molto semplici e neutre. Il consiglio è di inviarle insieme a una frase pensata apposta per questa occasione speciale, per personalizzare l'augurio.

Buongiorno e una buona Pasquetta 2024, le migliori GIF per gli auguri il 1 aprile

Qui invece trovate delle Gif. Non sempre vengono lette dal vostro smartphone una volta scaricate, il consiglio quindi se volete mandare una Gif è quello di cercarla nelle vostre piattaforme di messaggistica. Per trovarle su WhatsApp, basterà aprire il pannello delle emoji, passare alla visualizzazione delle gif con il pulsante apposito e poi scrivere "pasquetta" o "buona pasquetta".

Auguri di buona Pasquetta 2024, le immagini più divertenti da inviare su Whatsapp

In questa ultima selezione vi lasciamo invece qualche immagine che è semplicemente divertente. Abbiamo selezionato, anche in questo caso, le card più simpatiche, dalle foto che ironizzano sulla difficoltà di organizzare le grigliate e feste per pasquetta, ai meme iconici adattati per l'occasione. Queste potete inviarle agli amici o a qualche parente particolarmente ironico.