Pesce d’Aprile 2024, le immagini e Gif gratis più divertenti per fare scherzi il 1 aprile Oggi 1 aprile 2024 è il giorno dedicato al Pesce d’aprile. Si tratta di una festa riconosciuta in tutto il mondo come la giornata dedicata agli scherzi. Non c’è una categoria precisa: ogni burla è valida. In occasione del Pesce d’Aprile abbiamo raccolto le immagini e le Gif più belle per scherzare con amici e parenti. Sono tutte gratis e si possono inviare tutte su WhatsApp. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Innovazione

Siamo arrivati al 1 aprile, il giorno dedicato al Pesce d’Aprile. Questa festa è riconosciuta storicamente a livello mondiale per essere il momento dell’anno dedicato agli scherzi di ogni tipo. In questa giornata le burle si fanno a chiunque: amici, parenti, colleghi e conoscenti. In tutto il mondo è conosciuta con un nome diverso: Aprile Fools Day.

Il motivo per cui in Italia si parla proprio di “Pesce” d’aprile e non di un generico giorno dedicato agli scherzi non è chiarissimo. Le teorie alla base di questa formula sono varie e vanno dall’intervento di Bertrando di San Genesio che avrebbe salvato un papa togliendogli una lisca di pesce incastrata nella gola alle prime battute di pesca di questa stagione, in cui i pescatori spesso tornavano ancora al porto con le reti vuote.

Per festeggiare questa giornata di scherzi abbiamo deciso di radunare insieme immagini e Gif divertenti ottime per fare un augurio a chi volete. Si tratta di immagini e Gif che potete scaricare gratis e poi inviare su tutte le app di messaggistica, come WhatsApp o Telegram. Potete anche condividerle sui social come Instagram o WhatsApp. Il processo per scaricarle è semplice. Se avete uno smartphone in mano la soluzione migliore è tenere premuta l’immagine o la Gif e poi selezionare l’opzione che vi permette di scaricare la foto. Per farlo basta cliccare su “Scarica” o “Salva su Foto”, dipende dal vostro sistema operativo. Se ci leggete da desktop invece l’opzione migliore è fare uno screenshot.

Buon Pesce d’Aprile 2024, le immagini più belle da inviare su WhatsApp

Qui trovate immagini gratis da ogni tipo che potete subito inviare a parenti o amici. Una volta scaricata la foto basta premere il + o la graffetta che trovate sulla vostro WhatsApp e inserire l’allegato.

Le migliori Gif divertenti per il Pesce d'Aprile 2024 da scaricare gratis

Con le Gif vi stiamo dando qualche idee delle immagini che potete inviare ma sulle app di messaggistica l’opzione migliore è cercare fra le opzioni fornite direttamente nella sezione Gif.