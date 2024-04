video suggerito

Buon 25 aprile 2024, immagini e Gif gratis per la Festa della Liberazione Il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione d’Italia dal regime fascista, abbiamo raccolto le immagini e Gif più belle per degli auguri speciali ad amici, familiari e conoscenti. Sono tutte scaricabili gratis e possono essere inviate su WhatsApp. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Innovazione

Oggi, 25 aprile, è l'anniversario della liberazione d'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista. La festa nazionale è un giorno fondamentale per la storia d'Italia, è diventata infatti il simbolo della lotta partigiana. Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) ha proclamato l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti. La celebrazione della festa prevede il solenne omaggio, da parte del Presidente della Repubblica Italiana e delle massime cariche dello Stato, al sacello del Milite Ignoto con la deposizione di una corona d'alloro in ricordo ai caduti in guerra.

Per celebrare la festa abbiamo selezionato una galleria di immagini e Gif gratis da inviare ad amici, familiari, e conoscenti. Se ci state leggendo da smartphone basta tenere il dito premuto sull’immagine e poi selezionare Scarica o Downnload. Se invece ci state leggendo da pc, allora dovete passare sull’immagine con il mouse e cliccare sul tasto destro. Anche qui vi si aprirà un menù con le opzioni per scaricare l'immagine. Una volta ottenuta la vostra cartolina potrete condividerla su ogni social o mandarla ai vostri parenti o amici su WhatsApp. Vi consigliamo di usare lo smartphone per queste operazioni: la procedura è molto più veloce rispetto a quella da pc.

Buon 25 aprile 2024, le immagini più belle da scaricare gratis per la Festa della Liberazione

Qui vi lasciamo una serie di immagini che abbiamo raccolto. Le card semplici per augurare buon 25 aprile sono un ottimo modo per stare vicino agli amici, ma anche a colleghi e conoscenti, proprio perché sono molto semplici e neutre. Il consiglio è di inviarle insieme a una frase pensata apposta per questa occasione speciale, per personalizzare l'augurio.

Festa della Liberazione 2024, le migliori Gif da inviare su WhatsApp il 25 aprile

Per fare gli auguri abbiamo selezionato anche una serie di Gif animale gratuite. C'è solo un problema, se le scaricate da pc si possono condividere su Facebook e Instagram, ma non inviare su WhatsApp. Se volete inviarle su WhatsApp vi consigliamo di scaricarle dal vostro smartphone. Per trovarle sull'app di messaggistica, però, basterà aprire il pannello delle emoji, passare alla visualizzazione delle Gif con il pulsante apposito e poi scrivere "Buon 25 aprile" nella casella di ricerca corrispondente.