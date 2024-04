video suggerito

Buon 1 maggio 2024, immagini e GIF di auguri da scaricare gratis per la Festa dei lavoratori Siamo giunti al 1 maggio 2024, giorno in cui si celebra la festa internazionale dei lavoratori, per festeggiare abbiamo accolto le immagini e gif più belle per augurare un buon 1 maggio ad amici, familiari e conoscenti. Sono tutte scaricabili gratis e possono essere inviate su Whatsapp.

A cura di Redazione Innovazione

La Festa del lavoro o Festa dei lavoratori si festeggia oggi, 1 maggio, per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori.La festa nasce in seguito alle manifestazioni per i diritti degli operai delle fabbriche durante la Rivoluzione industriale negli Stati Uniti d'America. Il 1 Maggio 1886, in occasione del diciannovesimo anniversario dell'entrata in vigore della legge dell'Illionis per stabilire le otto ore lavorative, la Federation of Organized Trades and Labour Unions decise di estendere la legge in tutto il territorio americano.

Per festeggiare e condividere un pensiero con i propri cari abbiamo selezionato immagini e Gif da scaricare gratis. Potete inviarle ad amici, familiari, e conoscenti. Se ci state leggendo da smartphone basta tenere il dito premuto sull’immagine e poi selezionare Scarica o Download. Su pc, basta passare sull’immagine con il mouse e cliccare sul tasto destro. Anche qui vi si aprirà un menù con le opzioni per scaricare l'immagine. Una volta ottenuta la vostra card è possibile condividerla su ogni social o mandarla ad amici e parenti su WhatsApp.

Buongiorno e buon 1 maggio 2024, le immagini più belle da inviare su Whatsapp

Buona Festa dei lavoratori 2024, le migliori GIF di auguri da scaricare il 1 maggio

