video suggerito

Buona Festa delle Donne 2025, immagini e Gif divertenti per gli auguri dell’8 marzo In questo articolo abbiamo selezionato le immagini più belle e originali per celebrare la Festa delle Donne 2025 o, più correttamente, la Giornata Internazionale dei diritti della donna. Le immagini e le Gif che trovate qui per la Festa della Donna sono gratuite e si possono scaricare facilmente sul vostro dispositivo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Innovazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabato 8 marzo si celebra la Festa delle Donne 2025. La giornata è dedicata ai diritti della donna e il suo simbolo è la mimosa. La Giornata Internazionale dei diritti della donna è stato ufficializzata dall’Onu nel 1977, sulle origini della data dell’8 marzo le teorie sono diverse. La pagina italiana dell’Onu la riconduce a uno sciopero avvenuto in Russia nel 1917 in cui le donne protestavano per chiedere “Pane e Pace”.

Per festeggiare questa giornata con un augurio personalizzato abbiamo raccolto una serie di immagini, Gif e meme divertenti adatti per qualsiasi occasione. Sono tutte gratis, basta solo scaricarle sul vostro dispositivo e inviarle a chi preferite. Sono immagini che potete inviare come auguri originali alle donne importanti della vostra vita, siano mamme, figlie, amiche o sorelle.

Per scaricarle basta tenere premuto con il dito e poi accedere a una delle opzioni per scaricare la foto. Se avete un iPhone dovete cliccare su “Salva immagine in…” e poi “Salva in Foto”. Se avete uno smartphone Android il processo è uguale, anche qui dovrete cliccare su opzioni come “Salva o “Salva in foto”. Una volta salvate potete mandarle come messaggio su WhatsApp o Messenger, oppure ancora pubblicarle su Facebook, Instagram e negli Stati di WhatsApp.

Auguri di buona Festa della Donna 2025, le immagini più belle per l'8 marzo

Qui trovate le immagini più belle. Sono adatte a ogni occasione. Vi consigliamo di accompagnare l'immagine con una frase o comunque un augurio personalizzato.

Auguri per l'8 marzo 2025, le Gif più belle da scaricare gratis su WhatsApp

In questa selezione invece trovate una serie di Gif, sono piccole animazioni leggere e facile da caricare. Se volete potete anche cercare nella sezione Gif delle vostre app, a partire da WhatsApp.

Buongiorno e buon 8 marzo 2025, immagini e meme divertenti per la Festa della Donna

In questo elenco abbiamo raccolto anche dei meme divertenti. Questi sono perfetti se volete inviare un augurio con un po' di ironia. Sono semplici, non volgari e adatti per tutti.

Immagini con frasi per gli auguri nella Giornata Internazionale della Donna

Nell'ultima serie di immagini vi lasciamo invece una serie di frasi che potete inviare come augurio o pubblicare sui vostri social network. Vanno benissimo sia per Facebook che per Instagram ma possono essere usate anche per gli Stati di WhatsApp.