Buona Festa delle Donne 2026, le immagini più belle da inviare per gli auguri dell’8 marzo

L’8 marzo si celebra la Festa delle Donne 2026, conosciuta più correttamente come Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: ecco le immagini più belle da scaricare gratis e inviare su WhatsApp, Facebook e Telegram per fare gli auguri.

L’8 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, una ricorrenza per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute dalle donne, ma anche per riflettere sulle discriminazioni e sulle violenze che ancora oggi colpiscono moltissime donne nel mondo. Le origini della giornata risalgono ai movimenti per i diritti delle donne tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, quando in diversi Paesi iniziarono manifestazioni e iniziative per rivendicare condizioni di lavoro più giuste e il diritto di voto.

Nel 1975 le Nazioni Unite iniziarono a celebrare ufficialmente la ricorrenza, mentre nel 1977 l’ONU invitò gli Stati membri a istituire una giornata dedicata ai diritti delle donne, scegliendo proprio la data dell’8 marzo.

Oggi questa giornata è anche un momento per inviare messaggi di affetto e riconoscenza a tutte le donne importanti della nostra vita. Per questo abbiamo raccolto le immagini più belle per dire “Buona Festa delle Donne 2026” da scaricare gratis e condividere sui social o nelle chat.

Nella selezione qui sotto troverai immagini di auguri, frasi e cartoline digitali perfette da inviare l’8 marzo. Per scaricare un’immagine ti basta scegliere quella che preferisci, salvarla sul telefono o sul computer e condividerla su WhatsApp, Facebook, Instagram o Telegram con un semplice messaggio di auguri.

Buongiorno e buona Festa delle Donne 2026, le immagini più belle da inviare l'8 marzo

Le immagini di “Buongiorno e buona Festa delle Donne 2026” sono tra le più condivise nella mattina dell’8 marzo. Includono mimose, frasi di auguri e messaggi dedicati alla forza e all’importanza delle donne, perfette per iniziare la giornata con un pensiero speciale. Sono ideali per fare gli auguri alla mamma, alla compagna, alle sorelle, alle amiche o alle colleghe, ma anche per condividere un messaggio di stima e riconoscenza sui social.

Le migliori Gif per la Festa della Donna 2026 da inviare gratis per gli auguri su WhatsApp

Oltre alle classiche immagini, un modo originale per fare gli auguri l’8 marzo è inviare una GIF animata per la Festa della Donna 2026. Le GIF sono perfette perché attirano subito l’attenzione, sono più dinamiche delle immagini statiche, rendono il messaggio di auguri più allegro e coinvolgente.

Si possono condividere senza problemi sui social, su WhatsApp non è possibile. Il consiglio è di accedere nell'apposita sezione Gif dell'app di messaggistica e scrivere "Buona festa delle donne" per far comparire immagini animate da inviare con un click.