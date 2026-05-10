Buona Festa della Mamma 2026, le immagini più belle da inviare per gli auguri del 10 maggio

Oggi è il 10 maggio 2026, il giorno in cui si festeggia la festa della mamma. Nella giornata dedicata alla mamma la nostra redazione ha raccolto una selezione di immagini e Gif da scaricare e inviare gratis per fare gli auguri alla vostra mamma. Potete mandare queste cartoline su WhatsApp o condividerle sui social.

La Festa della Mamma è arrivata. In Italia questo evento ora si celebra la seconda domenica di maggio. Una volta invece era un’occasione fissa: veniva sempre festeggiata in una data specifica e cioè l’8 maggio. La Festa della Mamma è un’occasione che attraversa diversi Paesi ma le storie sulle sue origini sono sempre diverse. Una delle prime occorrenze in Italia è stata nel 1952 quando Emma Lubian Missiaia, direttrice di una scuola di Brescia, decise di organizzare una festa dedicata alle mamme con l’aiuto del sindaco Bruno Boni. Le mamme degli alunni ricevettero in dono una rosa e un piccolo oggetto creato a mano dalle alunne della scuola.

Per celebrare questa festa abbiamo raccolto una serie di immagini e Gif che potete scaricare in modo completamente gratuito. Se ci state leggendo da telefono basterà tenere il dito premuto sullo schermo, aspettare che si apra un piccolo menù e a questo punto procedere scegliendo un’opzione di download. Il nome esatto delle dicitura varia in base al modello di smartphone e al sistema operativo che avete. Se ci state leggendo da pc invece cliccate pure con il tasto destro. Potete mandarle come messaggio su WhatsApp o condividerle su Facebook o Instagram.

Buongiorno e buona Festa della Mamma 2026, le immagini più belle da inviare il 10 maggio

Vi lasciamo qui una serie di immagini di auguri gratis da inviare alla vostra mamma. Sono tutte immagini semplici, eleganti e adatte chiunque. Se non riuscite a scaricarle sul vostro telefono potete anche solo fare uno screenshot e poi ritagliare l’immagine.

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Festa della Mamma 2026, le migliori Gif da scaricare su WhatsApp

Qui abbiamo raccolto invece le Gif. Siamo davanti a un formato diverso: le Gif infatti sono dei piccoli video che si ripetono in loop e sono ottime per apprezzare delle piccole animazioni. Anche queste Gif sono adatte ad ogni persona. Se non riuscite, per qualsiasi motivo, a scaricarle basta che cercate “mom” o “mother” nel pannello di scrittura dei vostri dispositivi.