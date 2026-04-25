Buon 25 aprile 2026, le immagini e le gif più belle da inviare per gli auguri della Festa della Liberazione

Il 25 aprile 2026 l’Italia celebra la Festa della Liberazione, la festa nazionale che ricorda la liberazione dal nazifascismo e la rinascita democratica del Paese. Abbiamo preparato una raccolta di immagini e gif gratis da scaricare e mandare ad amici e parenti.

Il 25 aprile 2026 l'Italia celebra la Festa della Liberazione, il giorno in cui si ricorda la liberazione dall'occupazione nazifascista e la fine della dittatura. La scelta del 25 aprile non è casuale. Fu proprio in questa giornata del 1945 che il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l'insurrezione generale nei territori ancora occupati, causando la definitiva ritirata delle truppe di occupazione dalle città di Torino e Milano. Da allora, questa giornata rappresenta il ricordo di chi ha lottato per restituire la libertà al Paese che nel giro di poco più di un anno sarebbe diventata la Repubblica che oggi conosciamo,

Per l'occasione, sono sempre più ricercate immagini e gif da inviare su WhatsApp e sui social per augurare un buon 25 aprile ad amici, parenti e colleghi. Qui abbiamo preparato una selezione di contenuti gratuiti, perfetti da condividere anche sui social e facili da salvare in pochi istanti. Il procedimento è semplice: da smartphone basta premere a lungo sull'immagine o sulla gif e selezionare l'opzione "Salva" o "Scarica", mentre da computer è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere la voce dedicata al download. Anche uno screenshot può essere una soluzione pratica per conservare il contenuto e inoltrarlo subito a chi si desidera.

Buongiorno e Buona Festa della Liberazione 2026, le immagini da inviare per gli auguri del 25 aprile

Le immagini di buongiorno per il 25 aprile 2026 sono l'ideale celebrare la Festa della Liberazione con un pensiero semplice ma significativo da condividere con chi ci sta più a cuore. Inviare un'immagine su WhatsApp (o pubblicarla sui social) è un ottimo per partecipare alla ricorrenza e ricordare il valore di questa data così importante per la storia italiana.

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Le migliori gif per il 25 aprile 2026 da scaricare gratis per la Festa della Liberazione

Le gif dedicate al 25 aprile 2026 aggiungono un tocco più dinamico e coinvolgente agli auguri per la Festa della Liberazione. Perfette per WhatsApp, Telegram, Facebook e Instagram, queste gif gratuite permettono di inviare un saluto speciale in pochi secondi, mantenendo vivo il significato profondo di questa importante giornata.