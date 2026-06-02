Buona Festa della Repubblica 2026, le immagini più belle per gli auguri del 2 giugno

Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, che quest’anno coincide anche con il suo 80esimo anniversario. Per questa occasione abbiamo raccolto una selezione di immagini e gif che potete scaricare gratuitamente e utilizzare per fare un augurio speciale su WhatsApp o semplicemente condividerle sui vostri canali social.

Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica Italiana, la festa nazionale che ricorda la nascita della nostra Repubblica. La data infatti non è casuale ma coincide con quella del referendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. In quell'occasione il 54,3% dei cittadini votanti – per la prima nella storia del Paese votarono anche le donne – votò a favore della repubblica, segnando la fine della monarchia sabauda e l’inizio di una nuova era democratica. Nello specifico, quest'anno il 2 giugno si arricchisce di un significato ancora più profondo in quanto coincide con l'80esimo anniversario della nascita della Repubblica.

In occasione della Festa della Repubblica abbiamo raccolto una selezione di immagini e Gif gratuite da condividere o inviare ad amici e parenti in questa giornata. Per utilizzarle basta selezionarle e scaricarle gratuitamente direttamente dal nostro articolo. Se ci state leggendo da cellulare vi basterà tenere premuto sull’immagine e quando si aprirà il menu a tendina selezionare l'opzione "Scarica". Da PC, invece, è sufficiente cliccare col tasto destro e scegliere "Salva con nome" o fare uno screenshot. In questo modo le card scelte saranno presenti nella vostra galleria immagini e potrete così condividerle facilmente su WhatsApp, Instagram e Facebook.

Buongiorno e Buona Festa della Repubblica: le immagini più belle da inviare il 2 giugno 2026

Per fare gli auguri, o semplicemente inviare il buon giorno, in questa giornata speciale, potete scaricare gratuitamente una delle immagini che vedete qui sotto. Ovviamente le card per la Festa della Repubblica presentano elementi che richiamano alla storia della Repubblica, in primis i colori del tricolore. Per scaricarle vi basterà seguire le istruzioni che abbiamo indicato sopra, oppure se preferite fare uno screenshot alla pagina web e ritagliare la card selezionata.

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Festa della Repubblica 2026, le migliori gif da scaricare e inviare su Whatsapp

Un altro modo per ricordare questa ricorrenza e fare un augurio speciale ai vostri contatti sono le gif. Ovviamente anche in questo caso le immagini si ispirano ai simboli della Repubblica italiana, con l'unica differenza rispetto al card statiche, le gif sono immagini con effetti di movimento. Le gif che abbiamo raccolto qui si ispirano, oltre ovviamente ai colori della bandiera italiana, alle celebrazioni tradizionali ormai appuntamento immancabile di ogni 2 giugno. Tra queste, ovviamente, non potevano mancare le frecce tricolori nei cieli di Roma. Vi basterà scaricarle gratuitamente per inviarle ad amici e parenti tramite un messaggio o condividerle sui vostri social.