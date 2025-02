video suggerito

Buon San Valentino 2025, immagini e Gif romantiche gratis per gli auguri del 14 febbraio É arrivato San Valentino la festa degli innamorati che si celebra il 14 febbraio, per l'occasione abbiamo selezionato le immagini e le gif più belle da inviare alla persona amata. Sono tutte gratis e facili da scaricare.

Redazione Innovazione

Il 14 febbraio si festeggia San Valentino, la festa degli innamorati. La festa venne istituita dalla Chiesa cattolica in onore del santo e martire cristiano Valentino di Terni, per sostituire le celebrazione pagane, i Lupercalia, che cadevano proprio in quel periodo. Ci sono diverse leggende sull'origine della festa. Tradizione vuole che il vescovo Valentino abbia donato a una ragazza molto povera una somma di denaro così che potesse utilizzarla come dote e sposarsi con il suo amato. Il gesto di puro altruismo sarebbe quindi il motivo per cui si è scelto di fare di San Valentino il protettore degli innamorati.

Per l'occasione abbiamo raccolto le immagini e le gif più belle per fare gli auguri alla persona amata. Sono tutte gratis, potete inviarle via WhatsApp o condividerle sui social come Instagram e Facebook. Se volete salvarle sullo smartphone basterà toccare con il dito, tenere premuto per un secondo e scegliere o l'opzione Salva su Foto, oppure Scarica. Da pc si deve cliccare la card con il tasto destro e selezionare l'opzione per il Salvataggio dell'immagine. Una volta che avete salvato l'immagine, per inviarla tramite WhatsApp vi basterà andare su una conversazione e selezionare l'opzione Invia Allegati, la trovate cliccando la Graffetta o il Simbolo +.

Buongiorno e Buon San Valentino 2025, le immagini più belle da mandare per gli auguri

Ecco le immagini di Buongiorno e Buon San Valentino, il modo perfetto per iniziare la giornata facendo sapere alla persona amata che in questo giorno speciale come prima cosa avete pensato a lei. Il consiglio è di inviarle insieme a un frase dedicata per personalizzare l'augurio.

Le gif di San Valentino 2025 più romantiche da mandare per la festa degli innamorati

Per degli auguri di San Valentino più frizzanti potrete inviare una gif, invece delle classiche immagini statiche. Ecco la nostra selezione delle migliori gif di San Valentino da scaricare in modo gratuito.

Le immagini e i meme più divertenti di San Valentino 2025

Queste immagini vanno bene per amici, fidanzati, genitori, basta che abbiamo un po' di senso dell'umorismo. Magari queste card non sono particolarmente romantiche ma sicuramente perfette per chi ama l'ironia e il sarcasmo.

Buon San Valentino 2025: le immagini con frasi d’amore da mandare a chi si ama

Se si vuole invece inviare alla persona amata un messaggio più profondo, abbiamo raccolto per voi alcune delle immagini con frasi d'amore celebri da dedicare il giorno di San Valentino.