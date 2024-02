Carnevale 2024, immagini e gif divertenti di buongiorno e buona domenica Abbiamo selezionato le migliori immagini e gif gratuite da inviare in occasione del Carnevale 2024, che quest’anno terminerà il 13 febbraio con il Martedì Grasso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Oggi è la domenica di Carnevale 2024, che quest'anno terminerà il 13 febbraio con il Martedì Grasso. Inviare un'immagine o una gift a parenti e amici può essere un buon modo per festeggiare il Carnevale. Dalle maschere ai coriandoli che esplodono, per l'occasione abbiamo selezionato le migliori immagini e gif che si trovano sul web. Potete inviarle via WhatsApp o solamente condividerle sui social come Instagram e Facebook. Sono tutte gratis e potete scaricarle facilmente da questo articolo.

Se volete salvarle sullo smartphone basta toccare con il dito, tenere premuto per un secondo e scegliere o l'opzione Salva su Foto, oppure Scarica. Da pc, invece, si deve cliccare la card con il tasto destro e selezionare l'opzione per il Salvataggio dell'immagine. Se non riuscite a scaricarle da pc con questo metodo potete semplicemente fare uno screenshot. Vi consigliamo, in ogni caso, di scaricarle da smartphone: è la strada più semplice. Una volta che avete salvato l'immagine, per inviarla tramite WhatsApp vi basterà andare su una conversazione e selezionare l'opzione Invia Allegati, la trovate cliccando la Graffetta o il Simbolo +.

Buon Carnevale 2024, le immagini più belle e divertenti da inviare gratis

Le immagini di Buon Carnevale sono un modo semplice e colorato per mandare un messaggio di auguri ad amici e parenti, ma anche a colleghi e conoscenti. Il consiglio è di inviarle insieme a una frase pensata apposta per questa occasione, un modo per personalizzare l'augurio.

Gif divertenti per gli auguri di buona domenica di Carnevale 2024

Dai coriandoli ai festoni che esplodono, le Gif sono perfette per auguri effervescenti in tema con la festa. C'è solo un problema, le Gif si possono condividere su Facebook e Instagram, ma non inviare su WhatsApp. Per trovarle sull'app di messaggistica, però, basterà aprire il pannello delle emoji, passare alla visualizzazione delle gif con il pulsante apposito e poi scrivere "buon carnevale" o "carnevale" nella casella di ricerca corrispondente.