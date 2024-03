Buona domenica delle palme 2024, le immagini di auguri e le Gif più belle da scaricare gratis Siamo arrivati alla Domenica delle Palme, una festività che quest’anno cade domenica 24 marzo. È la festa che anticipa la Santa Pasqua, prevista invece per il 31 marzo. Per celebrare questo giorno in modo speciale abbiamo raccolto le immagini e le Gif più belle da inviare a parenti e amici. Tutte si possono scaricare gratis e tutte si possono inviare anche via WhatsApp. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Innovazione

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quest’anno la Domenica delle Palme si celebra il 24 marzo. Questa festività cade sempre una settimana prima della Santa Pasqua, il giorno che la religione cattolica dedicata alla Resurrezione di Gesù. La Domenica delle Palme ricorda l’arrivo del figlio di Dio a Gerusalemme mentre viene accolto e celebrato dalla folla. Si chiama Domenica delle Palme proprio perché le persone che hanno accolto l’ingresso di Gesù muovevano dei rami di palma per festeggiarlo.

Uno dei simboli più importanti della Domenica delle Palme sono gli ulivi. Nella tradizione cattolica accade spesso che il sacerdote prima della S. Messa benedica dai rami di ulivo o direttamente dei rami di palme portati dai fedeli. Di solito la benedizione avviene all’esterno della chiesa e poi da qui comincia la processione che porta i fedeli dentro la chiesa. Nel calendario cattolico è l’ultima messa prima dell’inizio del Triduo Pasquale che finisce con il giorno di Pasqua.

Per celebrare questo giorno abbiamo selezionato una galleria delle più belle immagini e Gif che potete usare per augurare un buona Domenica delle Palme ai vostri contatti. Sono tutte gratis. Per scaricarle in modo gratuito basta seguire questi passaggi. Se ci leggete da smartphone tenete premuta l’immagine e poi cliccate sull’opzione di download che può essere “Salva su Foto” o “Scarica”. Se invece ci leggete da pc allora dovete andare sull’immagine, cliccare con il tasto destro selezionare “Apri immagine in un’altra scheda” e quindi fare uno screenshot.

Leggi anche Buon anno 2024, immagini divertenti e Gif gratis per gli auguri di Capodanno

Queste immagini gratuite si possono inviare su WhatsApp o pubblicare sui social. Una volta scaricate le troverete tutte in galleria. Se invece volete inviare una Gif la soluzione che vi consigliamo è quella di cercare nelle gallery delle app che usate per inviare i messaggi. Su WhatsApp basta selezionare l’icona degli sticker e poi cercare la Gif che volete con le parole chiave.

Auguri di buona Domenica delle Palme 2024, le immagini più belle da inviare su WhatsApp

Qui trovate una collezione di immagini che va per per tutte le occasioni. Sono gratuite e potete inviarle a parenti o amici.

Buongiorno e buona Domenica delle Palme 2024, le Gif di auguri da scaricare gratis

Qui sotto invece vi abbiamo lasciato tutte le Gif legate a questa festa che potete inviare a parenti o amici.