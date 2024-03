video suggerito

Buona Pasqua 2024, le immagini e GIF gratis più belle per gli auguri del 31 marzo Manca ormai davvero poco alla Pasqua, che quest'anno si festeggia domenica 31 marzo 2024. La ricorrenza, che nella religione cristiana celebra la resurrezione di Gesù avvenuta il terzo giorno dopo la sua sepoltura, è l'occasione perfetta per dedicare a familiari e amici un gesto d'affetto. Abbiamo raccolto le immagini e le gif più belle per fare gli auguri alle persone amate: sono tutte scaricabili gratis e possono essere inviate su Whatsapp e sulle altre app di messaggistica.

Eccoci qui a festeggiare di nuovo la Pasqua. Quest'anno la Pasqua cristiana cade domenica 31 marzo 2024: ogni anno infatti la data in cui si celebra varia in base al calendario lunisolare. Secondo la religione cristiana, questa ricorrenza celebra la resurrezione di Gesù, che in base a quanto riportato nel Nuovo Testamento è avvenuta il terzo giorno dopo la sua sepoltura. La Pasqua cristiana ha però importanti legami anche con la Pasqua ebraica: il termine in ebraico è "Pèsach" e celebra la liberazione del popolo ebraico dall'Egitto attraverso il Mar Rosso. A differenza di quella cristiana, la Pasqua ebraica dura otto giorni: quest'anno si celebra dal 22 al 30 aprile 2024.

Molti sono i simboli legati a questo momento dell'anno: alcuni più strettamente religiosi, come l'ulivo, simbolo della Domenica delle Palme, o la colomba, metafora della Pace e dello Spirito Santo, altri di origini pagane. L'esempio più celebre è l'uovo di Pasqua: da sempre associato al concetto di rinascita, l'uovo è diventato nel corso dei secoli uno dei simboli anche della Pasqua cristiana.

Per aiutarvi a celebrare questo giorno speciale abbiamo selezionato una galleria delle più belle immagini e GIF gratis per augurare una Pasqua all'insegna della pace e della serenità a tutte le persone della vostra vita. Chi legge da smartphone può scaricarle tenendo premuta l’immagine desidera finché non esce l’icona del download, chi invece sta utilizzando il pc può fare lo screen della cartolina e salvarla così nella propria galleria.

Auguri di Buona Pasqua 2024, le migliori immagini da scaricare gratis

Per questa giornata speciale abbiamo raccolto alcune immagini che puoi usare per fare gli auguri a chiunque tu voglia. Dopo averle scaricate gratuitamente, puoi inoltrarle ai tuoi contatti, utilizzando Whatsapp o le altre app di messaggistica. Ti basta scegliere le tue preferite.

Buongiorno e Buona Pasqua 2024, le GIF da inviare su Whatsapp

Se sei un amante degli auguri alternativi, alle tradizionali immagini statiche potresti preferire le GIF. Qui abbiamo raccolto alcuni esempi di GIF pasquali per darti l'ispirazione e aiutarti a fare degli auguri di Pasqua originali.

Le immagini di Pasqua 2024 più divertenti per gli auguri il 31 marzo

Se invece vuoi cogliere l'occasione di questa festa per strappare un sorriso a un tuo amico, qui puoi trovare alcune immagini a tema pasquale, ma dal tono divertente e simpatico. Lo stile è quello dei meme, mentre gli argomenti sono quelli su cui più spesso scherziamo nelle occasioni di festa, come le abbuffare durante i pranzi in famiglia.

Le più belle immagini religiose per gli auguri di una Santa Pasqua 2024

Se invece preferite un messaggio di auguri più tradizionale, qui abbiamo raccolto alcune immagini di auguri di Pasqua a tema religioso, ispirate ai simboli associati nella religione cristiana a questa festività.