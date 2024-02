Candelora 2024, le immagini e le Gif più belle da inviare gratis il 2 febbraio Il 2 febbraio ricorre la Festa della Candelora, una festa religiosa della Chiesa cattolica e di quella ortodossa, in cui si che celebra l’episodio biblico della presentazione di Gesù al Tempio. Ecco una selezione di immagini e Gif per fare gli auguri in questa giornata: sono tutte gratuite, ti basta scaricale per inviarle ai tuoi amici e familiari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il 2 febbraio si celebra il Giorno della Candelora, che nella religione cattolica indica la festa della presentazione di Gesù al Tempio. Il nome deriva dal latino "candelorum" e significa appunto "festa delle candele", proprio a indicare la tradizionale celebrazione liturgica che avviene in questo giorno nelle chiese cattoliche. Questa consiste infatti nel rito della benedizione di ceri e candele. Oltre che dalla Chiesa cattolica, la Festa della Candelora viene osservata anche dalla Chiesa ortodossa e da alcune Chiese protestanti.

Ma perché proprio le candele? Secondo la Chiesa cattolica (e non solo) infatti le candele sono il simbolo di Cristo, che è chiamato proprio "luce per illuminare le genti" dal personaggio biblico di Simeone durante l'episodio della presentazione al Tempio di Gerusalemme. Per quest'occasione abbiamo selezionato le migliori immagini e Gif da scaricare gratis sui propri dispositivi.

Buona Festa della Candelora 2024, le immagini più belle per il 2 febbraio

Le immagini per la Festa della Candelora sono un modo per augurare ai nostri cari una buona giornata in occasione di questa ricorrenza speciale. Chi la conosce, ovviamente sa che le candele sono il simbolo per eccellenza di questa ricorrenza religiosa. Ecco perché le immagini per augurare una buona Festa della Candelora non potevano non rifarsi a candele, ceri e luci, protagoniste in assoluto di ogni "cartolina di auguri" virtuale.

Le migliori Gif per il Giorno della Candelora 2024 da scaricare gratis

Chi ama scambiarsi gli auguri in chat spesso alle tradizioni immagini statiche preferisce inviare delle gif, ovviamente sempre a tema. Anche in questo caso per la Festa della Candelora abbiamo selezionato per voi alcune Gif a tema. Come per le immagini che vi abbiamo proposto, anche queste Gif hanno come protagoniste indiscusse le candele e possono essere scaricate in modo del tutto gratuito.