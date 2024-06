video suggerito

Buona Festa della Repubblica 2024, immagini e GIF gratis per il 2 giugno da inviare su Whatsapp Come ogni anno, il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica Italiana, la ricorrenza che ricorda la vittoria della repubblica al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Per quest’occasione abbiamo raccolto le immagini e le gif più belle per degli auguri speciali ad amici, familiari e conoscenti. Potete scaricarle gratuitamente e inviarle a chiunque vogliate mandare un augurio speciale in questa giornata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Innovazione

Oggi, 2 giugno, si celebra la Festa della Repubblica italiana. La data non è casuale ma ricorda la vittoria della repubblica sulla monarchia al referendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946. Da allora il 2 giugno è stato scelto come data simbolica per festeggiare la nascita della Repubblica italiana: in quel referendum infatti gli italiani – per la prima volta anche le donne – furono chiamati a decidere la forma istituzionale del Paese: il 54,3% dei voti decretò la vittoria della repubblica.

Per festeggiare questo importante anniversario della storia dell'Italia abbiamo selezionato una galleria di immagini e GIF gratis che hanno come tema la festa della Repubblica. Potete inviarle ad amici, familiari, conoscenti o a chiunque vogliate mandare un augurio di democrazia e libertà. Per farlo vi basterà scaricare gratis le immagini o le GIF che preferite e inviare ai vostri contatti tramite Whatsapp e le altre app di messaggistica oppure potete ricondividerle sui principali social.

Chi legge da smartphone può scaricarle tenendo premuta l’immagine desiderata finché non esce l’icona del download, chi invece sta utilizzando il pc può fare lo screen della cartolina e salvarla nella propria galleria.

Buona Festa della Repubblica 2024, le immagini più belle da scaricare gratis per il 2 giugno

Ovviamente le immagini per questa festa non potevano che ispirarsi ai colori del tricolore. Potete trovare qui una selezione di immagini perfette per augurare a chiunque vogliate una buona Festa della Repubblica italiana.

2 giugno 2024, le migliori GIF da inviare su Whatsapp per la Festa della Repubblica

Se invece preferite un messaggio d'auguri più originale potere optare per una delle nostre GIF. Vi basta scaricarle gratuitamente e inviarle ai vostri amici su Whatsapp o tramite i canali che utilizzate di solito. In altre invece troverete le tradizioni Frecce Tricolori. Anche quest'anno, questa ricorrenza sarà celebrata da appuntamenti divenuti ormai tradizionali, come la parata militare al centro di Roma, ma soprattutto le Frecce Tricolori che coloreranno il cielo sull'Altare della Patria.