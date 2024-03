Buona Festa delle Donne 2024, immagini e Gif divertenti per gli auguri dell’8 marzo Siamo arrivati all’8 marzo, la Festa della Donna o meglio Giornata Internazionale della Donna, che sta venendo riscoperta ogni anno con un occhio sempre più femminista e consapevole. Per l’occasione abbiamo raccolto le immagini più belle e divertenti per degli auguri speciali, tutte scaricabili gratis e che possono essere inviate su WhatsApp. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

L’8 marzo è la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, conosciuta anche come la Festa della Donna. Questa ricorrenza è stata stabilita a livello internazionale nel 1977, quando l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proposto a ogni Paese di definire un giorno dedicato ai “diritti delle Donne e la pace internazionale”. Molti Stati, tra qui l’Italia, hanno scelto l’8 marzo per ragioni storiche. A metà del Novecento questa data è stata associata a una strage di operaie che lavoravano in una fabbrica di camicie a New York, una circostanza mai verificata del tutto.

Al netto delle origini, l’8 marzo è diventato in tutto il mondo un momento che non serve solo a celebrare le donne ma a ricordare tutte le battaglie sociali che ancora sono necessarie per arrivare a una parità di trattamento tra generi diversi. Le tradizioni cambiano da Paese a Paese, in Italia si regalano le mimose. In ogni caso, qui sotto abbiamo selezionato una serie di immagini e Gif che potete scaricare gratis per la Festa delle Donna. Sono auguri che possono essere emozionanti o divertenti. Sono adatte e fare gli auguri a tutte le donne della vostra vita: amiche, colleghe di lavoro, compagne di sport, sorelle, figlie, madri, fidanzate o mogli.

Scaricare queste immagini è molto semplice. L’opzione che vi consigliamo è quella di fare tutto da smartphone. In questo caso basta muoversi verso l’immagine che volete, tenere premuto con il dito e poi scegliere l’opzione Salva su Foto se avete un iPhone o Scarica se invece avete Android. Se ci state leggendo da computer invece la cosa migliore è fare uno screenshot. Una volta che avete salvato l’immagine potete inviare tutto sia su WhatsApp e Telegram cercando negli archivi dei vostri smartphone. Potete condividere queste immagini e Gif anche su social come Instagram e Facebook.

Auguri di Buona Festa della Donna 2024, le immagini più belle per l'8 marzo

Queste prime immagini che vi lasciamo sono quelle più belle. Vanno bene per qualsiasi occasione e per qualsiasi donna a cui le volete inviare.

Auguri per l’8 marzo 2024, le Gif più belle da scaricare gratis su WhatsApp

Quelle che trovate qui sotto sono Gif, immagini animante create con uno dei formati più antichi della rete. Se volete inviare un Gif su WhatsApp il consiglio però è quello di cercare nella sezione Gif dell’app.

Buongiorno e Buon 8 marzo 2024, immagini divertenti per la Festa della Donna

Qui invece vi lasciamo qualche immagine più divertente, utile se non volete inviare gli auguri più tradizionali.

Immagini con frasi da condividere per la Giornata Internazionale della Donna

In questa selezione invece trovate una serie di immagini legate a delle frasi che potete inviare in questa giornata.