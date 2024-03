Buona Festa del papà 2024, immagini e Gif divertenti per gli auguri Abbiamo selezionato le migliori immagini e Gif gratuite da inviare in occasione della Festa del papà che si celebra oggi, martedì 19 marzo. Tutte le card che vedete possono essere scaricate gratis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La festa del papà è una ricorrenza civile diffusa in diverse aree del mondo per celebrare la figura del padre. La data in cui si festeggia cambia da Paese a Paese, in Italia cade oggi, 19 marzo. E infatti nei paesi cattolici i padri vengono celebrati nel giorno di San Giuseppe, per onorare l'uomo che ha cresciuto Gesù . Spesso per festeggiare vengono regalati dolci tipici di questa festa, come i bignè di San Giuseppe romani, o la zeppola di San Giuseppe napoletana. Per l'occasione abbiamo selezionato le migliori immagini e Gif che si trovano sul web. Potete inviarle via WhatsApp o solamente condividerle sui social come Instagram e Facebook. Sono tutte gratis e potete scaricarle facilmente da questo articolo.

Se volete salvarle sullo smartphone basta toccare le immagini con il dito, tenere premuto e scegliere o l'opzione Salva su Foto, oppure Scarica. Da pc, invece, bisogna cliccare la card con il tasto destro e selezionare l'opzione per il Salvataggio dell'immagine. Se non riuscite a scaricarle da pc con questo metodo potete semplicemente fare uno screenshot. A ogni modo, scaricarle da smartphone è la strada più semplice. Una volta che avete salvato l'immagine, per inviarla tramite WhatsApp vi basterà andare su una conversazione e selezionare l'opzione Invia Allegati, la trovate cliccando la Graffetta o il Simbolo +.

Buona festa del papà 2024, le immagini più belle da scaricare gratis

Le immagini per augurare buona festa del papà sono un modo semplice e colorato per mandare un messaggio. Il consiglio è di inviarle insieme a una frase pensata apposta per questa occasione, un modo per personalizzare l'augurio.

Le Gif più belle per la festa del papà 2024 da inviare gratis su WhatsApp

Le Gif sono un modo animato e colorato per fare gli auguri. Si possono condividere su Facebook e Instagram, ma non inviare su WhatsApp. Non sempre infatti vengono lette dal vostro smartphone una volta scaricate, il consiglio quindi se volete mandare una Gif è quello di cercarla nelle vostre piattaforme di messaggistica.

Buongiorno e buona festa del papà 2024, le immagini più divertenti per il 19 marzo

Qui trovate invece qualche immagine divertente. Dal papà che si sveglia non appena si rientra a casa, anche se a tarda notte, a quello che si spaventa se la madre vuole parlagli. Se vi è capitato di vivere una di queste situazioni, sono le immagini perfette da inviare a vostro padre.