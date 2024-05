video suggerito

Buona Festa della Mamma 2024, immagini e Gif divertenti da scaricare gratis per gli auguri il 12 maggio Siamo arrivati al 12 maggio, la Festa della Mamma. In Italia questa festa non ha una data fissa ma si celebra la seconda domenica di maggio. Nei Paesi in cui è in calendario diventa un’occasione per ringraziare le madri e, si spera, riflettere sul ruolo che hanno nella società. Per questo giorno molto speciale abbiamo raccolto le immagini e Gif più belle, emozionanti e divertenti per degli auguri speciali alla propria mamma. Tutte si possono scaricare e inviare su WhatsApp. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La seconda domenica di maggio è il giorno in cui in Italia si celebra la Festa della Mamma. Inizialmente il giorno della Festa della Mamma era fisso: fino al 2001 si celebrava sempre l’8 maggio, in concomitanza con la Madonna del Rosario di Pompei. Poi il giorno è diventato mobile ed è stato fissato per la seconda domenica di maggio. La Festa della Mamma non è solo un’occasione per celebrare le madri: può diventare anche un momento per riflettere sul loro ruolo nella società e sul concetto di maternità. Per festeggiare al meglio questa occasione abbiamo selezionato una galleria di immagini e Gif gratis per la festa della mamma molto dolci o divertenti, perfette per degli auguri speciali.

La procedura per scaricare queste immagini e salvarle sul telefono è molto semplice. Se ci state leggendo da smartphone dovete premere sull’immagine o sulla Gif e poi selezionare una delle opzioni che prevedono il download come Salva su Foto. Una volta scaricata l’immagina la ritroverete nel vostro archivio da qui potrete inviarla sulle principali app di messaggistica come WhatsApp e Telegram. Le immagini e le Gif si possono condividerle anche sui principali social come Instagram e Facebook.

Buona Festa della Mamma 2024, le immagini più belle da inviare su WhatsApp

Nella selezione che trovate qui sotto abbiamo scelto una serie di immagini ottime per tutte le occasioni da inviare su WhatsApp. Se volete fare un augurio personalizzato per le vostre madri queste immagini sono un’ottima scelta.

Auguri per la Festa della Mamma 2024, le migliori Gif da scaricare gratis

Qui abbiamo raccolto invece una serie di Gif. Sono immagine animate e hanno delle grafiche un po’ più particolari di quelle statiche. Se volete cercarne altre vi consigliamo di digitare Festa della Mamma o Happy Mother’s Day nella barra di ricerca dedicata alle Gif di vostri social o di WhatsApp.

Buongiorno e buona Festa della Mamma 2024, le immagini più divertenti per il 12 maggio

Per questa ultima sezione abbiamo trovato una serie di immagini divertenti con cui fare gli auguri alle vostre madri. Trovate diverse frasi divertenti, ottime per tutti i gusti.