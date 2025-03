video suggerito

Buona Festa del Papà 2025, immagini e Gif gratis per gli auguri del 19 marzo In occasione della Festa del Papà abbiamo raccolto le migliori immagini e GIF disponibili online per fare gli auguri ai papà. Potete inviarle via WhatsApp o solamente condividerle sui social come Instagram e Facebook dopo averle scaricate gratuitamente da questo articolo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Innovazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 19 marzo è la Festa del Papà, una ricorrenza dedicata alla figura paterna, che nei paesi di tradizione cattolica coincide con il giorno dedicato a San Giuseppe, l'uomo che secondo il cattolicesimo ha cresciuto Gesù. L'origine del suo culto risale al Medioevo, fu iniziato dai monaci benedettini nel 1030.

Oggi, a prescindere dalle questioni religiosi, la Festa del Papà è vissuta ormai da molti come una festa laica in cui si festeggiano i papà. La sua storia è così antica che sono nati anche dei dolci tipici proprio dedicati a questa ricorrenza, come i bignè di San Giuseppe a Roma o la zeppola di San Giuseppe a Napoli. Per questa occasione abbiamo raccolto le migliori immagini e GIF disponibili online per fare gli auguri ai papà. Potete inviarle via WhatsApp o solamente condividerle sui social come Instagram e Facebook. Sono tutte gratis e potete scaricarle facilmente da questo articolo.

Se desiderate salvare le immagini sul vostro smartphone, basta toccarle con il dito e tenere premuto. A questo punto, potrete scegliere l'opzione "Salva su Foto" o "Scarica". Se invece state utilizzando un computer, cliccate con il tasto destro sulla card e selezionate l'opzione per salvare l'immagine. Se doveste incontrare difficoltà nel salvataggio da PC, potete sempre fare uno screenshot. Tuttavia, il metodo più semplice resta quello di scaricarle direttamente dallo smartphone. Una volta salvata l'immagine, per inviarla su WhatsApp, basterà aprire una conversazione e selezionare l'opzione "Invia Allegati", che troverete cliccando sull'icona della graffetta o del simbolo "+" nella chat.

Auguri per la Festa del Papà 2025, le immagini più belle il 19 marzo

Se volete mandare un messaggio di augurio per la Festa del Papà le immagini a tema sono un modo simpatico e colorarlo per farlo. Se volete renderlo più originale, la cosa migliore è personalizzarla con una frase vostra pensata per il vostro papà.

Buona Festa del Papà 2025, le Gif più belle da inviare gratis su Whatsapp

Se volete aggiungere un po' di movimento ai vostri auguri potete optare per una Gif. C'è solo una precisazione fare: è preferibile condividerle su Facebook e Instagram, ma non inviarle direttamente su WhatsApp perché a volte l'app di messaggistica non riesce a caricarle correttamente.

Buongiorno e buona Festa del Papà 2025, immagini e meme divertenti

Se invece non amate i messaggi dolci e affettuosi, ma preferite metterla sul ridere, il modo migliore per fare gli auguri per la Festa del papà è inviare un'immagine o un meme divertente. Ne abbiamo selezionati alcuni per voi.