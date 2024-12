video suggerito

Buon Natale 2024, le immagini di auguri e Gif divertenti da inviare il 25 dicembre Il 25 dicembre si celebra il Natale ed è un’occasione per mandare gli auguri ad amici e parenti, su WhatsApp oppure attraverso i social. Qui troverai una selezione di immagini e Gif gratuite da scaricare direttamente sul cellulare per augurare ai tuoi cari un sereno Natale 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Innovazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 25 dicembre si celebra il Natale. Ormai sappiamo bene come funziona per gli auguri, se riusciamo dedichiamo anche solo qualche minuto del nostro tempo per fare gli auguri di persona. Magari, anche solo con una telefonata. Se invece siamo troppo distanti o indaffarati allora la soluzione migliore è quella di inviare gli auguri per questa festa attraverso social come Facebook e Instagram o app di messaggistica come WhatsApp. Qui sotto potete trovare una selezione attenta di immagini e Gif ottime per festeggiare il Natale. Le abbiamo selezionate pensando a diversi gusti e sensibilità. Troverete immagini adatte a tutti, Gif animate, immagini divertenti, meme, battute sul Natale ma anche immagini sacre e religiose. Sono tutte gratis e scaricarle è molto semplice.

Se ci state leggendo da smartphone basta toccare con il dito l’immagine e poi aspettare che si apra un piccolo menù in cui selezionare l’opzione che volete, ad esempio “Scarica” o “Salva immagine in..”. A questo punto basterà recuperale nella galleria fotografica per mandare tutto su WhatsApp o Telegram. Oppure, se preferite, potete pubblicare su Facebook e Instagram, nei gruppi o nelle vostre pagine personali.

Buongiorno e Buon Natale 2024: le immagini più belle da scaricare per gli auguri

Le immagini che trovate qui sotto sono le più semplici da inviare. Vanno bene in qualsiasi occasione e per qualsiasi gusto. Sono quelle più belle che abbiamo trovato in rete a tema Natale.

Leggi anche Auguri di Buon Natale 2024, le migliori frasi da inviare il 25 dicembre

Buon Natale 2024: le immagini divertenti da inviare gratis su WhatsApp

Qui sotto trovate delle immagini originali per auguri di Natale. Potete trovare dei meme, battute divertenti o piccole barzellette a tema Natale. Ricordiamo che anche queste sono tutte gratis. Basta seguire le indicazioni che abbiamo scritto all'inizio di questo articolo.

Gif e immagini animate di Natale 2024 da mandare per gli auguri il 25 dicembre

Per chi vuole mandare auguri animati per Natale abbiamo messo insieme qui una piccola selezione di Gif, un formato che permette di inviare brevi animazioni. Se volete per cercare una Gif divertente potete anche guardare nella barra di ricerca della tastiera che compare quando scrivete un messaggio con WhatsApp.

Immagini sacre e religiose per augurare Buon Natale 2024

In questa ultima selezione trovate una serie di immagini sacre e religiose, ottime se per questo Natale volete mandare degli auguri a tema religioso. Anche queste immagini sacre per fare gli auguri di Natale sono gratis.