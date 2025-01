video suggerito

Buona Epifania 2025: immagini e gif divertenti gratis da mandare per gli auguri della Befana Il 6 gennaio si festeggia l'Epifania che celebra l'arrivo dei Re Magi da Gesù Bambino, in quanto manifestazione di Dio sulla Terra. Ma è anche il giorno della Befana che porta dolci, regali e carbone ai più piccoli. Abbiamo selezionato le migliori immagini neutre, divertenti e religiose da poter scaricare gratis e mandare ad amici e parenti per gli auguri.

A cura di Redazione Innovazione

Il 6 gennaio è il giorno in cui si festeggia l'Epifania, che segna anche la fine di tutte le feste natalizie. Il simbolo per eccellenza di questa giornata speciale è la Befana, che con la sua scopa lascia dolcetti o carbone nelle calze dei bambini.

Anche se tradizionalmente l'Epifania è associata al mito della Befana, si tratta in realtà di una ricorrenza di origini religiose, che celebra il giorno in cui Gesù si è rivelato per la prima volta agli uomini, ovvero la prima manifestazione di Dio nel Figlio incarnato. Questa manifestazione nella religione cattolica ha assunto l'immagine della visita dei Rei Magi a Gesù Bambino a Betlemme nella notte del 6 gennaio.

Per questa occasione abbiamo preparato una selezione di migliori immagini e Gif da inviare come auguri a parenti e amici. Le card sono gratis e semplicissime da scaricare. Se volete salvarle sullo smartphone basta toccare con il dito, tenere premuto per un secondo e scegliere o l'opzione Salva su Foto, oppure Scarica. Da pc, invece, basta cliccare la card con il tasto destro e salvare l'immagine, oppure potete fare uno screenshot e poi ritagliare la card. Una volta che avete salvato l'immagine, per inviarla tramite WhatsApp vi basterà andare su una conversazione e selezionare l'opzione Invia Allegati, la trovate cliccando la Graffetta o il Simbolo +.

Buongiorno e Buona Festa dell'Epifania 2025: le immagini più belle da scaricare gratis per la Befana

In questa prima sezione trovate delle immagine a tema Epifania che potete scaricare gratuitamente e inviare a chiunque vogliate sulla vostra chat di Whatsapp o attraverso qualsiasi altra app per messaggi. Oppure potete semplicemente condividerle sui vostri account social per fare gli auguri ai vostri amici.

Buona Befana 2025, immagini divertenti per gli auguri su Whatsapp agli amici e ai parenti

Se invece volete fare degli auguri spiritosi o divertenti queste immagini stile meme sono perfette per voi. Per scaricarle seguite le stesse indicazioni che vi abbiamo suggerito per le immagini precedenti.

Gif animate divertenti e spiritose per gli auguri della Befana 2025

C'è poi chi ama inviare un augurio speciale attraverso le Gif, ovvero le immagini animate, ovviamente sempre ispirate ai simboli dell'Epifania, come la Befana o la calza. Qui ne trovate alcune selezionate per voi. Unica indicazione in più rispetto alle immagini semplici: queste possono essere inviate o condivise sui social ma non su Whatsapp. Se volete però potete trovare altre Gif a tema direttamente nella sezione dedicata nell'app per messaggi.

Le più belle immagini religiose e sacre dei Re Magi da mandare per l'Epifania

Se infine preferite fare gli auguri per questa giornata rispettando però la sua natura di celebrazione religiosa, vi lasciamo qui alcune immagini di auguri che raffigurano il momento dell'arrivo dei Re Magi che portano in dono a Gesù Bambino l'oro, l'incenso e la mirra.