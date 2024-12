video suggerito

Buona festa dell’Immacolata 2024, le immagini e gif più belle per gli auguri dell’8 dicembre L’8 dicembre è il giorno dell’Immacolata Concezione, una delle feste mariane più importanti nel calendario liturgico. Per l’occasione abbiamo raccolto le immagini e Gif più belle da condividere con amici e familiari per scambiarsi un augurio. Le immagini sono gratis e facile da scaricare, possono essere inviate su Whatsapp o condivise sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Innovazione

Con l'8 dicembre iniziano le feste natalizie, di solito si comincia a fare l'albero e il presepe in vista del Natale. La festa ha origini cattoliche, l'Immacolata concezione è una delle date più importati nel calendario liturgico della Chiesa cattolica e viene celebrata in tutto il mondo. Nel 1854 infatti Papa Pio IX ha proclamato il doma che sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. E la Chiesa cattolica da quel momento celebra la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria l'8 dicembre

Per essere vicini ai propri cari e amici nel giorno di festa abbiamo selezionato le immagini e le Gif più belle per fare gli auguri. Scaricare e salvare le immagini è molto semplice. Se ci state leggendo da smartphone basterà premere sulle card e poi selezionare una delle opzioni per il download, come Salva su Foto. Una volta scaricata è possibile inviarla sulle principali app di messaggistica come WhatsApp o sui social, per esempio Instagram e Facebook. Le immagini e le Gif sono tutte gratuite.

Buona Festa dell'Immacolata 2024, le immagini più belle per gli auguri l'8 dicembre

Abbiamo raccolto alcune immagini da inviare su WhatsApp o condividere sui social per la festa dell'Immacolata. Se volete fare un augurio sono un’ottima scelta, consigliamo di inviarle con un messaggio personalizzato alla persona cara.

Buongiorno e Buona Immacolata Concezione 2024, le migliori GIF gratis da inviare

Le Gif sono un modo animato e colorato per fare gli auguri. Si possono condividere su Facebook e Instagram, ma non inviare su WhatsApp. Non sempre infatti vengono lette dal vostro smartphone una volta scaricate, il consiglio quindi se volete mandare una Gif è quello di cercarla nelle vostre piattaforme di messaggistica.