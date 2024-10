video suggerito

Buona festa di Ognissanti 2024, immagini e gif da inviare gratis per gli auguri il 1 novembre Il 1 Novembre è il giorno di Tutti i Santi, chiamato da molti "Ognissanti". Si tratta di una festa religiosa riconosciuta e celebrata dalla Chiesa cattolica e da quella ortodossa. Per quest'occasione abbiamo raccolto le immagini e gif più belle da condividere con amici e familiari: una volta scaricate gratuitamente, possono essere inviare su Whatsapp e altre app di messaggistica.

La festa di Ognissanti o Tutti i Santi è una ricorrenza religiosa con cui i fedeli della Chiesa cattolica celebrano la memoria di tutti i santi, anche quelli non conosciuti e non canonizzati. Si tratta di una ricorrenza che affonda le proprie radici lontano nel tempo: sembra che ancora prima. dell'istituzione di Ognissanti i fedeli celebrassero una ricorrenza simile in onore di tutti i martiri, ovvero le persone morte in nome della fede. Poi nel 610 d.C. papa Bonifacio IV stabiliì che questa celebrazione cadesse ogni anno il 13 maggio.

Se vi siete mai chiesti se è o meno una coincidenza che la celebrazione religione di Ognissanti avvenga proprio il giorno dopo di Halloween la risposta è nota: un tempo Halloween veniva chiamato “All Hallows Eve” ovvero "La vigilia di Ognissanti" proprio per esplicitare il collegamento che la festa cristiana.

In occasione di questa ricorrenza abbiamo selezionato le gif e le immagini più belle da inviare a parenti e amici. Sono tutte gratuite e semplici da scaricare. Basterà infatti tenere premuto con il dito su quella che preferite, selezionare la voce "Salva immagine", e poi condividerle su WhatsApp, Instagram o Facebook.

Buongiorno e buona Festa di Ognissanti 2024, le immagini di auguri più belle il 1 novembre

In questa sezione troverete le immagini per augurare ad amici e familiari il buongiorno in questa ricorrenza speciale.

Festa di Ognissanti, le migliori GIF da scaricare gratis su Whatsapp

Oltre alle immagini potete anche augurare buona festa di Ognissanti attraverso una gif. Ne abbiamo raccolto alcune qui sotto.

Immagini sacre e religiose per gli auguri di Ognissanti il 1 novembre

In quest'ultima sezione vi lasciamo alcune immagini per augurare buona festa di Ognissanti con riferimenti religiosi ai simboli della Chiesa e della fede cattolica.