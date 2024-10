Buona festa dei nonni 2024, immagini e Gif gratis da inviare su WhatsApp per gli auguri del 2 ottobre

video suggerito

La festa dei nonni viene celebrata in quasi ogni parte del mondo, anche se cade in giorni diversi. In Italia si festeggia il 2 ottobre. La festa dei nonni è nata negli Stati Uniti nel 1978 durante la presidenza di Jimmy Carter. A proporla è stata Marian McQuade, casalinga della Virginia Occidentale e nonna di quaranta nipoti. L'obiettivo della giornata è sensibilizzare le giovani generazioni e festeggiare la relazione con i loro nonni

In Italia la festa dei nonni è stata istituita come ricorrenza civile il giorno 2 ottobre con la legge n. 159 del 31 luglio 2005 "per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale". La data del 2 ottobre coincide con il ricordo liturgico degli angeli custodi nel calendario dei Santi cattolico. Per festeggiare al meglio questa occasione abbiamo selezionato una galleria di immagini e Gif gratis per la festa dei nonni perfette per degli auguri speciali.

Scaricare e salvare le immagini è molto semplice. Se ci state leggendo da smartphone basterà premere sulle card e poi selezionare una delle opzioni per il download, come Salva su Foto. Una volta scaricata è possibile inviarla sulle principali app di messaggistica come WhatsApp o sui social. Le immagini e le Gif sono tutte gratuite.

Buona festa dei nonni 2024, le immagini più belle per gli auguri del 2 ottobre

Abbiamo raccolto alcune immagini da inviare su WhatsApp per la festa dei nonni. Se volete fare un augurio sono un’ottima scelta, il consiglio è di mandarle insieme a un messaggio personalizzato pensato per i vostri nonni. Non sarà difficile ricordare uno dei momenti che avete vissuto assieme.

Le immagini più divertenti per la festa dei nonni da scaricare gratis

Se i vostri nonni amano le battute e siete abituati a scherzare con loro, queste immagini divertenti potrebbero essere un modo alternativo di fare gli auguri. È un modo per scherzare attraverso l'ironia dei meme con i luoghi comuni sui nonni.

Buongiorno e buona festa dei nonni, le migliori Gif da inviare su WhatsApp

Le Gif sono un modo animato e colorato per fare gli auguri. Si possono condividere su Facebook e Instagram, ma non inviare su WhatsApp. Non sempre infatti vengono lette dal vostro smartphone una volta scaricate, il consiglio quindi se volete mandare una Gif è quello di cercarla nelle vostre piattaforme di messaggistica.