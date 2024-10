video suggerito

Buon Halloween 2024, le immagini e gif più belle da inviare gratis per gli auguri del 31 ottobre Il 31 ottobre si festeggia Halloween, la ricorrenza di origine celtica che si celebra la sera prima di Ognissanti. Per fare degli auguri speciali per questa festa abbiamo raccolto le immagini e gif più belle e spaventose da condividere con amici e familiari, sono gratis, semplici da scaricare e possono essere inviate su Whatsapp o condivise sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Innovazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La festa di Halloween si celebra la notte del 31 ottobre, il parola "Halloween" sembra essere una forma contratta di "All Hallows' Eve", ovvero "la vigilia di tutti i Santi". La ricorrenza celebra il Capodanno Celtico, la festa di Samhain. Secondo l'antica credenza nella notte del 31 ottobre il confine tra il Regno dei morti si assottiglia e le persone scomparse possono tornare sulla Terra per incontrare i loro parenti amici.

Nel corso della storia però Halloween ha assunto nuovi simboli e usanze come Jack ‘O Lantern (la zucca intagliata), i travestimenti horror e dolcetto o scherzetto. Questa tradizione risale a usanza cristiana medievale per il giorno di Ognissanti. I contadini e mendicanti infatti bussavano alle porte chiedendo del cibo, e offrendo in cambio delle preghiere per le anime dei defunti. Per celebrare Halloween abbiamo selezionato le gif e le immagini più bella da inviare a parenti e amici. Sono tutte gratuite e semplici da scaricare. Basterà infatti tenere premuto con il dito su quella che preferite, selezionare la voce "Salva immagine", e poi condividerle su WhatsApp, Instagram o Facebook.

Buon Halloween 2024, le migliori immagini di auguri da condividere la notte del 31 ottobre

Queste prime immagini di Halloween sono un modo semplice e colorato per mandare un messaggio di auguri ad amici e parenti, ma anche a colleghi e conoscenti. Il consiglio è di inviarle insieme a una frase pensata apposta per l'occasione, un modo per personalizzare l'augurio.

Buongiorno e buon Halloween, le GIF più belle e spaventose da inviare su Whatsapp

Dai pipistrelli che spiccano il volo ai fantasmi che scompaiono. Le Gif sono perfette per inviare gli buon Halloween. C'è solo un problema, si possono condividere solo su Facebook e Instagram, non inviare su WhatsApp. Per trovarle sull'app di messaggistica, però, basterà aprire il pannello delle emoji, cliccare sulle Gif con il pulsante apposito e poi scrivere "Halloween" o "buon Halloween" nella casella di ricerca corrispondente.

Halloween 2024, le immagini e i meme più divertenti per gli auguri del 31 ottobre

Abbiamo anche selezionato le immagini e i meme da inviare per un augurio divertente a quegli amici o parenti con cui condividete il senso dell'umorismo. Anche in questo caso scaricarle è semplicissimo. Dopo aver premuto sull'immagine basterà salvarla sul dispositivo e poi scegliere se inviarla sulle app di messaggistica come Telegram e WhatsApp, o condividerle sui social.