San Valentino: le tradizioni più strane del mondo Il 14 febbraio è il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati. In Italia le coppie non hanno particolari tradizioni da cui attingere, ma in altri Paesi del mondo, invece, si tratta di una ricorrenza molto sentita: scopriamo le tradizioni più bizzarre.

A cura di Arianna Colzi

Il 14 febbraio è il giorno di San Valentino. In Italia gli innamorati non seguono particolari rituali o tradizioni. Che sia una cena romantica o una fuga per il weekend che sta per cominciare, i piccoli gesti per San Valentino sono i più semplici e attrezzati. Nel resto del mondo, però, oltre alle semplici manifestazioni d'amore in coppia, esistono delle vere e proprie tradizioni. Scopriamo le più bizzarre in tutto il mondo.

Le tradizioni più bizzarre per San Valentino

In Scozia essere single a San Valentino non è un problema, anzi. La prima persona di genere opposto che si incontra usciti di casa sarà il vostro Valentino per l'intera giornata. Ovviamente si tratta di una tradizione simbolica, dunque evitate cose troppo romantiche e approfittatene per conoscere una persona nuova e godervi la sua compagnia.

In Giappone, invece, prevede che siano le ragazze a fare i regali di San Valentino ai ragazzi. Questo per quanto riguarda le persone che hanno un partner ma anche per chi vuole fare una dichiarazione. Dopo un mese, però, il 14 marzo, gli uomini possono ricambiare il regalo in occasione del White Day, una ricorrenza molto sentita nel Paese e celebrata anche in Corea del Sud, Taiwan, Cina e Russia. In questa occasione l'uomo regala del cioccolato bianco oppure dei dolci o dei biscotti: in generale, però, il regalo di quest'ultimo dev'essere più costoso di quello da lui ricevuto.

A Singapore, invece, la tradizione di San Valentino ha a che fare con un rito propiziatorio. Le donne ancora single scrivono il loro numero di telefono su un mandarino che viene poi lanciato nel fiume. Si ritiene comunemente che il gesto potrebbe portare fortuna a coloro in cerca dell'amore.

In Thailandia il giorno è uno dei più sentiti di tutto l'anno. Tuttavia, la festa viene principalmente celebrata dalle coppie sposate e i fiori qui hanno un valore simbolico. Il numero di fiori, infatti, ha un preciso significato. Una rosa indica la sola e unica donna, mentre 99 rose significano la preferita e 108 rose accompagnano la proposta di matrimonio

San Valentino, la festa degli innamorati che si celebra il 14 febbraio

Nelle Filippine l'evento più celebre di San Valentino è il Dovapalooza, ovvero un evento in cui decine di centinaia di coppie si incontrano sulla spiaggia di Manila per scambiarsi un bacio prolungato a mezzanotte. Inoltre, il Paese mette a disposizione degli innamorati la possibilità di sposarsi gratis, motivo per cui in quel giorno si parla di matrimoni di massa.

In Germania San Valentino è accompagnato da una strana tradizione. Il 14 febbraio, infatti, porta con sé un animale tradizionale che non ha però molto a che fare con gli innamorati. Si tratta del maiale, portafortuna di questa ricorrenza, animale che si pensa sia legato alla fortuna e al desiderio. Per questo ci si scambiano tra innamorati cartoline o piccole statuette che raffigurano questi animali, accompagnati da cuori o fiori.

Infine, in Danimarca, la festa degli innamorati si festeggia non il 14 febbraio ma a Pasqua. La festa, nota come "Gaekkebrev", che significa "lettere buone" per via del gioco che prevede che una persona invii dei messaggi misteriosi: l'unica firma è una serie di puntini che sono tanti quanti le lettere che compongono il nome del mittente. Se l'innamorato o innamorata indovina la sua identità riceverà in regalo proprio un uovo di Pasqua.