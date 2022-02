San Valentino 2022, quadri di baci famosi proiettati sui muri del Comune a Sant’Antonio Abate Sui muri del Comune della cittadina della Penisola Sorrentina, a partire dallo scorso weekend e fino a questa sera, vengono proiettati i baci famosi della storia dell’arte: quello di Klimt e quello di Hayez.

A cura di Valerio Papadia

Oggi si celebra San Valentino, la festa degli innamorati, e quale miglior modo di mostrare a tutti coloro che si amano in città l'esempio di due grandi maestri della pittura dell'Ottocento e del Novecento: ecco perché a Sant'Antonio Abate, in Penisola Sorrentina, a partire dallo scorso weekend e fino a questa sera, sulle pareti del Comune vengono proiettati due dei baci più famosi della storia dell'arte, vale a dire quello di Gustav Klimt e quello di Francesco Hayez. L'iniziativa è stata fortemente voluta, come detto per celebrare San Valentino, dall'amministrazione comunale di Sant'Antonio Abate e, in particolare, dalla sindaca Ilaria Abagnale, che sui social ha scritto:

Se l'arte possiede la grandezza di raffigurare uno stato d'animo, lasciamo che sia l’amore plasmato dagli artisti ad esprimere il clima di romantica sospensione che avvolge due innamorati. Dalla fusione dei corpi di Klimt all’attimo che il pittore Hayez sospende eternamente, sono tanti i baci che hanno fatto la storia

La prima cittadina ha poi concluso così il suo intervento sui social network: