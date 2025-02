Cosa fare a San Valentino 2025 a Roma: gli eventi da non perdere nel giorno degli innamorati

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Torna la festa più romantica che ci sia. E anche se quest'anno cade nella settimana più chiacchierata d'Italia, quella del festival di Sanremo e in particolare coincide con la serata delle cover, siamo certi che ognuno, a modo suo, saprà onorare San Valentino nel modo migliore. Come ogni anno, infatti, anche in questo 2025 non mancano proposte diverse per trascorrere una serata, o una giornata, in dolcissima compagnia. Che sia in compagnia del partner, di un'amica o un amico, di una mamma, un babbo, una sorella, un fratello o una zia, ecco alcuni eventi imperdibili per trascorrere un sereno 14 febbraio con le persone a cui volete più bene.

San Valentino ai musei civici della capitale con RomAmor

Visite a tema, laboratori, attività creative, letture e incontri. Dal 13 al 16 febbraio torna RomAmor, una rassegna all'interno dei musei civici della capitale che propone attività gratuite a fronte del pagamento del biglietto d'ingresso nel museo. E così visitatori e visitatrici possono scoprire storie di amore senza tempo, ricordi di corteggiamenti in epoca romana e relazioni tra dei, eroi e personaggi della famiglia imperiale augustea.

Immagine dalla pagina Facebook "Planetario e Museo Astronomico", durante uno spettacolo del 2017 all'Ex Dogana.

Il Planetario degli Innamorati: insieme tre giorni per vedere le stelle

Fra i musei civici un focus particolare lo merita il Planetario di Roma, che apre le sue porte il 14, il 15 e il 23 febbraio. In questi giorni, infatti, viene proposto un nuovo spettacolo digitale per l'occasione, dal titolo Il cielo degli innamorati con il racconto di quattro storie d'amore disegnate in tempo reale sotto una volta di stelle.

Concerto al lume di candela a Nemi

Ad un passo dalla capitale, sui Castelli Romani, la sera di San Valentino è possibile assistere a un concerto a lume di candela organizzato dal comune di Nemi con Candlelight – Voci d'Amore a Nemi. Alla luce di 400 candele accese, viene narrato un viaggio emozionante con la lettura di poesie romantiche dal Trecento al Novecento a cui si alternano celebri arie del repertorio lirico internazionale. L'appuntamento, gratuito fino ad esaurimento posti, è per venerdì 14 febbraio dalle 18 alle 19. Lo stesso spettacolo sarà poi replicato, a grande richiesta, il giorno dopo, sabato 15 febbraio 2025, con due esibizioni, dalle 17:30 fino alle 20:00 al prezzo simbolico di 10 euro su prenotazione.

Un gesto d'amore con As Roma e il policlinico Gemelli

Appuntamento nella mattinata di san Valentino in piazza del Campidoglio con l'AS Roma. Dalle 8 alle 13 è possibile effettuare la propria donazione di sangue a favore del reparto di oncologia pediatrica del Gemelli. "Si tratta di un prezioso momento che coniuga solidarietà, impegno civile e il sostegno concreto a chi ha bisogno di cure. Il contributo di ciascuno è fondamentale per ampliare la platea dei donatori e garantire un futuro migliore a tanti giovani pazienti", ha dichiarato la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, attesa verso le 10.30 per un momento istituzionale.

Festa degli innamorati alla Casa del Jazz

Appuntamento, anche quest'anno, alla Casa del Jazz per la Festa degli Innamorati che dalle ore 21 ospita il trombettista Iacopo Teolis con il suo sestetto – Marco Taraddei (fagotto), Livia De Romanis (cello), Vittorio Solimene (pianoforte), Stefano Zambon (contrabbasso) e Luca Caruso (batteria) – per presentare il progetto The Moving Forest.